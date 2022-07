Polestarin toimitusjohtaja paljasti seuraavan automallinsa hinnan

Polestarin täyssähköinen katumaasturi lanseerataan syksyllä. Toimitusjohtaja Thomas Ingenlath paljasti auton hinnan torstaina.

Polestar 3 on merkin ensimmäinen katumaasturi. Hintahaitari selvisi torstaina.

Ruotsalaisvalmistajan tuleva sähköinen katumaasturi Polestar 3 maksaa 75 000– 110 000 euroa, Thomas Ingenlath kertoi Automotive Newsin isännöimässä tilaisuudessa Prahassa.

Ingenlath kuvaili Polestar 3:a Porsche Cayennen kilpailijaksi. Hän uskoo, että auto täyttää monipuolisuudellaan asiakkaiden erilaiset ​​tarpeet. Ainakin sen hankintahinta on sähkö-Cayennea edullisempi.

– Se on SUV, josta kaikki pitävät, mutta se on myös erittäin aerodynaaminen ja sitä on kiehtovaa ajaa. Se ei ole auto, jolla ajetaan päiväkotiin, hän sanoi Automotive Newsin mukaan.

