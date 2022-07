Vision 7S:n sisätiloja kuvaava piirros paljastaa, että Škoda haluaa menestyä entistä laajemmalla rintamalla. Ideoita riittää.

Vision 7S on tutkielma, joka kertoo Škodan tulevien mallien muotoilusta. Oivaltavana ideana on integroidun lastenistuimen sijoitus auton keskelle.

Škoda korostaa, että Vision 7S on vain tulevaisuudesta kertova konseptiauto, mutta monet siinä nähtävät ideat ja varusteet tulevat tuotantoon. Samalla konseptiauto paljastaa viime maaliskuussa luvatun uuden muotokielen suuntaa. Siinä painotetaan Škodan vahvuuksia, kuten käytännöllisyyttä, mutta uusina asioina ovat aerodynamiikka, kestävät sekä ympäristön huomioon ottavat materiaalit sekä muotojen tehokkuus.

Futuristinen Vision 7S on suuri kolmerivinen eli 7-paikkainen katumaasturi, joka on kuvan perusteella suurempi kuin Kodiaq. Piirroksen perusteella sen sisätiloja voisi kuvailla minimalistisiksi. Materiaaleja ei saa piirroksesta selville, mutta Škodan tiedotteen mukaan ne ovat kierrätettyjä ja ympäristön huomioon ottavia.

Ehkä mielenkiintoisin oivallus on sisustuksen kaksi vaihtoehtoa. Autolla ajettaessa hallintalaitteet ovat ideaalisissa paikoissa ja kojelaudan kosketusnäyttö on vaakatasossa. Kun siirrytään Relax-tilaan, ohjauspyörä ja kojelauta vetäytyvät eteenpäin. Ensimmäisen ja toisen rivin istuimet siirtyvät taaksepäin ja säätyvät mukavampaan lepoasentoon. Relax-tilaa voi käyttää vaikka autoa ladattaessa tai kun pidetään muuten vain taukoa.

Toinen hieno oivallus on integroitu lastenistuin, joka on sijoitettu keskelle autoa. Syy sijoitukseen on yksinkertainen, tuo on auton turvallisin paikka. Lisäksi etummaisten istuinrivien selkänojiin saa kätevästi kiinnitettyä multimedialaitteen, jotta toisella ja kolmannella rivillä matkustavat saavat lisää viihdykettä. Istuinten selkänojiin on myös integroitu eräänlaiset reput.

Lue lisää: Onko janoinen sporttimöhkö Škoda Kodiaq RS tarpeellinen? Ehkä ei, mutta koeajon perusteella se on erinomainen perheauto

Edessä kojelauta näyttää jatkuvan oviin, millä saadaan tilan tuntua. Kuljettajan keskikyynärnoja on suunniteltu niin, että kosketusnäytön ja haptisten katkaisimien käyttö on erittäin helppoa. Tuollaisia katkaisimia on uudenlaisessa ohjauspyörässä ja jopa ovipaneeleissa. Tunnelmavalaistus korostaa eri alueita matkustamossa ja antaa runsaasti valoa autoon nousun ja sieltä poistumisen helpottamiseksi.

Škoda Vision 7S Concept Carista kehitettävän tuotantomallin aikataulusta ei ole vielä annettu mitään viitteitä. Uusi suuri sähköauto tulee aikanaan monipuolistamaan Škodan mallistoa.

Lue lisää: Koeajossa uusi Skoda Fabia: Lisää tilaa tuli, mutta farmarimallia etsivä sai huonoja uutisia

Lue lisää: Suomalaiset panivat automerkit arvo­järjestykseen – laadukkaimmat, turvallisimmat, ali­arvostetuimmat...