Kun Volkswagen ID.4 valetaan coupémaiseen muottiin uuden ohjelmistoversion kera, saadaan ID.5 GTX.

Juuri kun pitäisi esitellä kyytiläiselle uutta 3.0-ohjelmistoversiota, auton keskinäyttö jumittuu. Edes radiokanavaa ei pysty vaihtamaan – saati esitellä uusia ominaisuuksia, joita muutama vuosi aiemmin tapasi vain scifi-kirjallisuudessa.

Kun auto on seissyt sammutettuna jonkin aikaa, tieto- ja viihdejärjestelmät alkavat toimia niin kuin joku ne Saksassa oli suunnitellut toimivan. Joten matkaan kohti moottoritietä kokeilemaan uutta ohitusominaisuutta.

Ohjelmistopäivityksen myötä Travel Assist -järjestelmä mahdollistaa itsenäiset ohitukset yli 90 kilometrin tuntinopeuksissa. Kun toiminto on aktivoitu, auto voi vaihtaa itsenäisesti kaistaa, kunhan kuljettaja antaa suuntavilkulla järjestelmälle luvan toimia. Edellytyksenä on, että anturit eivät ole havainneet lähistöltä muita tien käyttäjiä ja että kuljettajalla on ote ohjauspyörästä. Näin auto ohjautuu ilman kuskin toimia halutulle kaistalle. Kuljettaja voi toki peruuttaa toiminnon halutessaan ja ottaa ohjauksen hallintaansa.

Toimivaa ja kiehtovaakin ehkä, mutta vaatinee uskallusta, että yhtään tiiviimmässä liikennevirrassa ominaisuutta kokeilisi ensimmäisen kerran.

Edestä katsoen ero ID.3:een ja ID.4:ään on pieni.

Vaikka katto laskee enemmän kuin ID:4-mallissa, ei sitä juuri huomaa sisällä.

Spoileri istuu hyvin perään, eikä peitä sanottavasti taustapeilin näkymiä.

Toinen uuden päivityksen mukanaan tuoma ominaisuus on lisävarusteinen Park Assist Plus -avustin. Kuljettajan pitää ensin nappia painamalla tallentaa pysäköintinsä. Avustin pystyy toistamaan itsenäisesti maksimissaan viisi erilaista toistuvaa pysäköintiä.

Ohjaamo ei edes pyri säväyttämään, mutta kuskin kannalta oleellinen hoituu.

Kesäsäässä WLTP:n alittava kulutus ei ole ongelma.

Oikeassa elämässä tämä pelle pelottomien suunnittelema toiminto aiheuttaa hikoilua, kun peruutuslinja viistää liki vasemmalle jäävää pensasaitaa ja oikealla puolella pysäköityyn autoon tuntuu jäävän hermostuttavan vähän tilaa. Joku insinööriuskovaisuuteen taipuva saattaa tykätä.

3.0 -ohjelmisto tuo etuja myös VW-mallien lataamiseen. 77 kWh:n akulla varustettujen mallien maksimilatausteho pikalatausasemilla nousee 135 kilowattiin aiemmasta 125 kilowatista, GTX-versioissa hetkellisesti jopa 150 kW:iin. Yhden latauskerran kokemuksella teho jäi (syytä selvittämättä) kauas tuosta maksimista.

Ohjelmistopäivityksessä puutteeksi voi laskea sen, että se ei valmistele akun esilämmitystä latausasemalle navigoitaessa. Sen sijaan navigointijärjestelmän online-reittilaskin luo pitkille matkoille reitin, joka vie valittuun määränpäähän mahdollisimman nopeasti huomioimalla liikenne- ja reittitiedot.

Kuljettajan sähkötoiminen istuin ei ole este pitkän matkan ajoon.

Asiakkaille aiemmin toimitettuihin autoihin 3.0-ohjelmisto ajetaan vielä tämän vuoden aikana.

ID.5 GTX on merkin tehokkain sähkömalli. Ajotuntumaltaan se noudattelee paljolti ID:4:n viitoittamaa tietä, vaikka ID.5 on viritetty selvästi sporttisemmaksi. Viimeistään ohituksissa voimapoljinta painaessa eron huomaa selvästi.

Ulkokuoren muotoilu voi viehättää silmää, mutta varsin ansiokasta on se, että muotoilussa käytännöllisyyttä ei ole unohdettu: laskevasta kattolinjasta huolimatta takaistuimella ja tavaratilassa on kokoa vähemmän linjakkaan ID.4:n verran. Myös peräpäähän integroitu takaspoileri on istutettu nätisti.

Tavaratila (549 litraa) on perusmuodossaan ID.4:n konttia isompi.

ID.5 GTX on auto, jonka etevyyttä on vaikea kiistää. Silti hintaa pohtiessa voisi luulla, että varsinkin ohjaamosta löytyisi laadukkaampia pintoja.