F1-tähti Valtteri Bottas saa uuden siviiliauton – IS ajoi yhden GP:n verran, ja näin paljon bensaa paloi

Valtteri Bottas saa uuden siviiliauton, jollaiseen Ilta-Sanomat tutustui heti tuoreeltaan.

F1-kuljettaja Valtteri Bottas saa edustamansa Alfa Romeon lähettiläänä hirmuisen siviiliauton. Bottas saanee uuden Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglion käyttöönsä jo lähiaikoina, ja se luovutettaneen hänelle virallisesti Valtteri Bottas -duathlonissa Pajulahdessa elokuun 21. päivänä.

Ilta-Sanomat koeajoi kyseisen auton heti tuoreeltaan, kun sellainen on jälleen myös Suomeen tulossa saataville. Ei saman yksilön, mutta käytännössä samanlaisen. Auton hinnaksi on tulossa maassamme 179 900 euroa, vaikkakaan virallisia hintatietoja ei vielä ole julkaistu.

Valtteri Bottas

Stelvio on ollut Alfa Romeon mallistossa jo viiden vuoden ajan, ja Quadrifoglio on sen suorituskykyisin versio. Samaan tapaan kuin Alfa Romeon F1-auto on eräänlainen ”Pirkkaversio” Ferrarin autosta, on Stelvio Quadrifogliossa hieman miedompi versio Ferrarin F154-sukuisesta V8-moottorista. Tämä 690T-tyyppikoodin V6-voimanpesä on kaksin turboin ahdettu.

Alfan moottorissa on kaksi sylinteriä vähemmän, mutta silti Stelvio Quadrifoglion konehuoneesta ryntää kesälaitumille 510 ärjyä hevosvoimaa.

Ajoimme autolla yhden F1 GP:n kisamatkan verran, eli hieman yli 300 kilometriä. Selvää selvempääkin on, ettei tällainen auto kulje pienellä kulutuksella, mutta siististi ajamalla autolla voi hetkellisesti päästä lähemmäs 10 litran kulutusta. Pienikin kaasupolkimen kutittelu nostaa kulutusta kuitenkin nopeasti. Koeajon aikana keskikulutus nousikin noin 15 litraan sadalla kilometrillä.

IS:n koeajossa Stelvio Quadrifoglio hörppäsi runsaasti bensiiniä.

Lukema saattaa tuntua korkealta, mutta F1-autoon verrattuna Quadrifoglion kulutus on kuitenkin varsin maltillista, eli noin kolmasosan 1,6-litraisen hybridikilpamoottorin janosta. Nykyiset F1-autot kuluttavat kisan aikana noin 30 gallonaa eli noin 140 litraa polttoainetta. Tämä tarkoittaa 305 kilometrin kisamatkalla noin 45 litran kulutusta sadalla kilometrillä.

