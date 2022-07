Koeajo: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglion sydän on tuskasta musta.

On olemassa ainakin kolmenlaisia ”mukamaastureita”: rumia, tylsiä ja kauniita. Yksi suomalaisen F1-tähden, Valtteri Bottaksen uusimmista siviiliautoista kuuluu näistä viimeiseen ryhmään. Sen lisäksi se on räjähtävän nopea ja erinomainen ajettava: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Bottas saa edustamansa brändin lähettiläänä tämän hirmu-Alfan käyttöönsä jo lähiaikoina, ja se luovutetaan hänelle virallisesti Valtteri Bottas -duathlonissa Pajulahdessa elokuun 21. päivänä.

Bottaksen Alfa Romeo -pesti on varmasti tuonut Suomessa marginaalimerkkeihin kuuluvalle Alfa Romeolle meillä aivan uudenlaista näkyvyyttä. Alfan kiinnostavuus on nyt eri tasolla kuin ennen. Jos se Bottakselle kelpaa, kelpaisiko se myös itselle, saattaa joku miettiä.

Takaosastaan Stelvio muistuttaa hyvin paljon Stellantis-yhtymän toista katumaasturia, Maserati Levantea.

Stelvio oli yli 110-vuotiaan italialaismerkin ensimmäinen SUV. Ikää sillä on nyt jo viitisen vuotta. Urheilullisesta imagostaan tunnetulle Alfalle katumaasturin valmistaminen oli vaikea paikka, mutta tänä päivänä markkinat määräävät, ja autoilijoille on tarjottava sitä mitä he haluavat.

Lyhyt ja korkea Stelvio perustuu samalle Giorgio-perusrakenteelle kuin Alfan Giulia-sedan. Kuten Giulia, tämäkin auto on premium-ryhmän haastaja. Kilpailijoiksi ilmoittautuvat ainakin Audi Q5, BMW X3, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz GLC ja Tesla Model Y.

Stelvion ohjaamo on aistillisen näyttävä, ja tärkeimmät hallintalaitteet on sijoitettu harkiten. Kuljettajalla on oivat oltavat.

Koska kyse on italialaisesta autosta, on muotoilu tärkeässä roolissa. Niinpä Stelvio erottuukin vakavailmeisistä verrokeistaan suorastaan kaunottarena: muodot ovat tarkkaan harkittuja ja elegantteja. Stelvio on korityypistään huolimatta aito Alfa Romeo, ylpeästi italialainen.

Ajotiloja on Alfoista tuttuun tapaan kolme, eli D-N-A: dynamic, natural ja advanced efficiency – sekä Quadrifogliossa vielä se Race-moodi, jossa moottorin kaikki suitset höllätään.

Stelvion takatilat eivät ole erityisen runsaat jalkatilojen osalta. Hauska yksityiskohta ovat vihreäksi värikoodatut turvavyöt.

Tällä kaunottarella on kuitenkin mustana ulvova, vertavuotava sydän. Stelvio Quadrifoglion moottori on Ferrarin F154-sukuinen kaksin turboin ahdettu 690T-tyyppikoodilla kyynärpäätaktiikkaa harjoittava V6-voimanpesä.

Ferrarin mainittuun voimanlähteeseen verrattuna Alfan moottorissa on siis kaksi sylinteriä vähemmän, ja iskutilavuutta maltilliset 2,9 litraa. Silti Stelvio Quadrifoglion konehuoneesta ryntää laitumille 510 hevosvoimaa, jotka kiidättävät tämän muodokkaan hurmaajan huimaan kyytiin. Kiihdytys sataseen on ohi alle neljässä sekunnissa, kun Q4-nelivedon kaikki pyörät tarraavat kuumaan asvalttiin kiinni. Vaihteistoksi saa vain kahdeksanportaisen automaatin.

Ja ne äänet. Täyskaasukiihdytyksessä moottori parkaisee race-ajomoodissa vaihteidenvaihtojen yhteydessä ilmoille metallisen ulvonnan, joka saa ihon oikeasti kananlihalle.

Hajosiko moottori? Ei, se vain valittaa piinattuna tuskaansa, antaen kaikkensa. Moottori ei ole mörkökokoinen, mutta sillä on hirviön sielu.

Stelvion 525 litran tavaratila on ihan kunnollisen kokoinen ja selkeän muotoinen, eikä nostokorkeuskaan ole häiritsevän suuri. Takaselkänojat taittuvat 40-20-40 –suhteessa.

Stelvio ennen kaikkea ajajan auto. Neliveto jakaa voimasta taka-akselille vähintään puolet, mikä tekee ohjaamisesta nautittavaa. Kuivalla asvaltilla Stelvio ohjautuu miellyttävän aktiivisesti. Quadrifoglion ohjaustuntuma on Alfamaisen herkkä ja ohjausvaihde nopea.

Pakoputkien ulostuloissa on kokoa ja näköä, ja niitä on neliapila-statuksen mukaisesti neljä kappaletta.

Jos pito loppuu, auton ajonvakautus korjailee keulaa menosuuntaan nopeasti. Voimaa hillitään selkeästi, mutta race-moodissa ajonvakautus kytkeytyy pois päältä. Silloin kuljettajan ranteiden on syytä olla kunnossa, jos auton hevosia käyttää riuskemmin.

Stelvion kokonaispituus on 4,68 metriä, eli ylisuuri ei tämä Alfa ole. Tilaa se tarjoaa kokoluokassaan ihan mukavasti. Olisi hölmöä moittia Stelvio Quadrifogliota janoisuudesta, sillä voima ei ole koskaan syntynyt tyhjästä. Koeajolla kulutus asettui himpun yli 15 litraan, mutta erityisen siististi ajamalla pääsee kyllä 10 litran tietämille.

Sen sijaan auton tietoviihdejärjestelmä ei oikein täytä kooltaan tai käytettävyydeltään tämän päivän ja ennen kaikkea auton hintaluokan asettamia vaateita. Saman voi sanoa 20-tuumaisten pyörien luomasta rengasmelusta moottoritienopeuksissa. Räyhäkkään moottorin murinaa kuuntelisi mieluummin.

Tulisieluinen ja Ferrarin suunnittelema 690T-moottori näyttää monelle samankokoiselle kilpailijalleen ne tunnetut ”närhen munat”: lähes tappiinsa kiusattu voimanpesä laskee laitumille 510 pollea.

Tekniikka Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Moottori V6, 2 891 cm³, kaksi turboa, 375 kW (510 hv) 6 500 r/min, 600 Nm 2 500 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 3,8 s, huippunopeus 283 km/h Kulutus 9,8 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 227 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 686, l 1 903, k 1 693 mm, akseliväli 2818 mm, omamassa 1 850 kg, tavaratila 525 l, tankki 64 l Hinta 179 900 euroa Kiitämme Kiihkeää suorituskykyä Intohimoista muotoilua Moitimme Vanhanaikaista käyttöliittymää Rengasmelua moottoritiellä

