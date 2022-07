Saako palkitun Ioniq 5 -mallin menestys jatkoa, kun korealaisen autonvalmistajan seuraava malli Ioniq 6 valmistuu tuotantovalmiiksi?

Ensimmäisten kuvien perusteella Ioniq 6:n muotokieli eroaa yllättävän selvästi jokseenkin futuristisesta Ionic 5:stä.

Ioniq 6 on sedan, jonka muotoilu muistuttaa enemmän Mercedes-Benz CLA - tai EQS-malleja kuin vuosien saatossa nähtyä Hyundain muotokieltä.

Ioniq 6 on 4,855 metriä pitkä, 1,880 leveä ja 1,495 metriä korkea. Akseliväli on venytetty 2,950 metriin. Sulavalinjaisen auton ilmanvastuskerroinarvo on ainoastaan 0,21. Edellytyksenä on tällöin, että autossa on 18-tuumaiset vanteet ja vastusta vähentävät lisävarusteiset kamerapeilit.

Tuulitunneli on ollut käytössä selvästi autoa suunniteltaessa.

Matkustamon ala- ja yläosiin voi säätää erivärisen tunnelmavalaistuksen.

Suomeen tuotavissa nelivetomalleissa akuston koko on 77,4 kWh. Pienemmän vaihtoehdon perässä seisoo vielä kysymysmerkki.

Kahden sähkömoottorin kokonaisteho on 239 kilowattia. Suurin vääntö löytyy 605 newtonmetrin vaiheilla.

E-GMP-sähköautoalustalle rakennettu auto tukee 400 ja 800 voltin latausinfrastruktuuria. Akku täyttyy kymmenen prosentin varauksesta 80 prosenttiin noin 18 minuutissa.

Toimintamatkaksi valmistaja kertoo 610 kilometriä. Kulutus on näin ollen hyvin alhainen eli 14 kWh/100 km. Kiihtyvyyttä tiuhaan kokeilemalla voi lyhentää merkittävästi toimintamatkaa: 0-100 km/h vie vain 5,1 sekuntia.

Pitkä akseliväli antaa lupauksen suuresta matkustamosta, mutta muotoilu rajoittaa tavaratilan 401 litraan. Keulasta löytyy lisäksi pieni tila esimerkiksi lataustarvikkeille.

Auton pitäminen ajan tasalla onnistuu OTA-päivityksillä. Aiemmin Hyundain autoissa eivät verkon yli tehdyt päivitykset ole olleet mahdollisia.

IS kuvasi Ioniq 6 -konseptiauton Münchenissä 2021: etsi eroavaisuudet tulevaan tuotantomalliin nähden.

Uutta Hyundai-maailmassa on Ioniq 6:n ajonopeuden mukaan muuttuva valaistus. Samoin äänimaailman voi sovittaa vauhdin mukaiseksi, jos tahtoo kuunnella erityyppisiä ujelluksia.

Hinnoista Suomen maahantuoja lupaa kertoa mahdollisesti lokakuussa. Uutuutta voi odotella saapuvaksi keväällä 2023. Varustetasot seurailevat Ioniq 5:n vastaavia pienin eroin.