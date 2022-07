Ensitestissä uusi Mitsubishi Outlander – uusi sukupolvi on odotettua miellyttävämpi

Uusi Mitsubishi Outlander on ollut maailmalla myynnissä jo yli vuoden ajan. Lataushybridinä sille löytyisi varmasti ostajia Suomessa.

Outlanderin uusimmassa sukupolvessa on vähän jotain tuttua, mutta kokonaisuutena se on muuttunut melkoisesti.

Pasadena, Yhdysvallat

Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Mitsubishi esitteli Outlander PHEV:n. Auto oli komeasti edellä aikaansa, sillä siinä oli taloudellisesti toimivan kaksilitraisen bensiinimoottorin ohella kaksi 60 kilowatin tehoista sähkömoottoria. Silloisen normin mukaan sähköllä pystyi ajamaan 52 kilometriä.

Innostus uutuutta kohtaan oli valtava, sillä se oli niin maailman, Euroopan kuin Suomen eniten myyty lataushybridi usean vuoden ajan. Itse asiassa Outlander PHEV oli vuosina 2014 ja 2015 Euroopan ykkönen myös sähköautot mukaan lukien. Euroopassa Outlander PHEV:tä on myyty enemmän kuin 200 000 kappaletta, joista yli 7 000 on tuotu Suomeen.

IS pääsi koeajamaan uudella, neljännen sukupolven Outlanderilla, joka esiteltiin jo vuosi sitten. Jouduimme tyytymään bensiinimoottoriseen, sillä uuden lataushybridin myynti käynnistyy Yhdysvalloissa vasta syyskesällä.

Mittasuhteiltaan Outlander on tasapainoisen näköinen ja takaa perinteisempi kuin edestä.

Neljännen Outlanderin muodot olivat pitkälti ennustettavissa maaliskuussa 2019 Geneven autonäyttelyssä paljastetun Engelberg-koemallin perusteella. Muotoilu on makuasia, mutta Outlanderin keula vaatii ainakin kirjoittajalta tottumista. Toisaalta ehkä nyt ollaan hyvällä tiellä, kun eri automerkit ovat jälleen persoonallisen näköisiä.

Edeltäjään nähden kori on kasvanut jokusen sentin kaikkiin suuntiin. Akseliväliä on tullut lisää 35 mm ja leveyttä 50 mm, mikä jo tuntuukin.

Edessä tunnelma on kuin istuisi pari pykälää ylellisemmässä autossa kuin aiempi Outlander. Näin ainakin koeajetussa yksilössä, joka oli tietenkin parhaiten varustettu versio Yhdysvalloissa myytävistä. Vaikutelma ei hävennyt lainkaan vastaavan kokoisen Acuran rinnalla, jota pidetään Atlantin takana premium-merkkinä. Materiaalit ovat ohjaamossa varsin korkeatasoisia, mutta niitä on ehkä vähän turhan montaa sorttia.

Etuistuimet ovat mukavat ja ne antavat samalla riittävästi tukea.

Toisella rivillä on mahtavasti tilaa, ellei niistä tarvitse tinkiä taaimmalla istuvien hyväksi.

Keskimmäisellä rivillä on edelleen runsaasti tilaa, ainakin jos auton valitsee ilman panoraamalasikattoa. Muuten pitkällä matkustajalla alkaa pääntila loppua kesken. Kolmas rivi onkin sitten tarkoitettu vain alle 1,5 metriä pitkille. Saattaa olla parempi valita Outlander (jos se tulee meillä myyntiin) ilman kolmatta riviä, ellei joudu kuljettamaan paljon nappulaliigalaisia.

Tavaratila on hulppean kokoinen. Mitsubishi itse mainostaa, että tila on paljon suurempi kuin kilpailijoilla. Kolmannen rivin takana on tilaa vielä saman verran kuin monen pikkuauton tavaratila. Suuressa osassa 7-paikkaisista autoista kaikkien istuinten ollessa käytössä tila on aika olematon.

Vain harva on huomannut, että tähän saakka kaikissa suuremmissa Mitsubisheissa (ASX, Eclipse Cross, Outlander) on ollut sama perusrakenne 2,67 metrin akseliväliä myöten.

Ohjaamossa on otettu aikaloikka ja parannuksen aiempaan huomaa niin toiminnoissa kuin materiaaleissa.

Nyt itsenäisyyden aika on ohi, sillä uudessa Outlanderissa on Renault-Nissan-Mitsubishi-allianssin kehittämä rakenne. Se ehdittiin ottaa käyttöön Nissan Roguessa (tulee Euroopassa syksyllä myyntiin uutena X-Trail-sukupolvena).

Ikävä kyllä muutos tarkoittaa, että keulalla on toistaiseksi aina Nissanin vapaasti hengittävä 2,5-litrainen. Se ei oikein istu auton tyyliin, vaikka portaattomasti toimiva CVT-automaattivaihteisto hoitaa tehtävänsä kohtuullisen sivistyneesti.

Maantiellä ja kaupungissa uusi Outlander etenee kuljettajan kannalta eleettömästi, mikä on pelkästään hyvä asia. Matkaa taittaa mielellään ja ajon helppouden ansiosta pitkäkään taival ei ole mikään ongelma. Sen sijaan mutkateillä auto ei ole enää kotonaan, vaan alkaa aliohjautuessaan vaikuttaa todellista suuremmalta – negatiivisella tavalla. Toisaalta eipä Outlanderia ole suunniteltukaan yritteliääseen ajotyyliin.

Moitteet aliohjautuvuudesta ja tehottomuudesta saattavat hyvinkin hävitä uudessa lataushybridissä, sillä siinä on voimaa paljon enemmän. Uusi Outlander PHEV esiteltiin Japanissa viime lokakuussa. Siinä on 2,5-litrainen 98 kW (133 hv) kehittävä 2,4-litrainen bensiinimoottori, jonka apuna on edessä 85 kilowatin ja takana sadan kilowatin tehoinen sähkömoottori. Moottorien yhteistehoa ei ole ilmoitettu, mutta sitä on melkoisesti.

Ajoakun energiasisältö on kasvanut nykymallin 13,8 kilowattitunnista 20,0 kilowattituntiin. Virallisen normin mukaan sähköllä voi ajaa 83 kilometriä ja kaupungissa lähes sata. Se tarkoittaa erittäin pientä hiilidioksidipäästöä ja siten vähäistä autoveroa.

Uusi Mitsubishi Outlander oli odotettua miellyttävämpi tuttavuus. Erittäin alhainen melutaso teki vaikutuksen. Lataushybridi on tietenkin vielä hiljaisempi etenkin sähköllä ajaessa. Ainakin nykyiset lataushybridi-Outlanderilla ajavat olisivat otollinen kohderyhmä uutuudelle.

Saadaanko tämä auto Eurooppaan on kysymys, johon edes maahantuojalla ei ole tällä hetkellä vastausta.