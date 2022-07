Uusi sähkömersu ei ole enää Mercedes-Benz – ajettavuus on kiitoksen väärti, mutta pari asiaa ansaitsee moitteen

Mercedes-EQ EQB tarjoaa mukavasti tilaa. Myös korkeussuunnassa.

Mercedes-EQ EQB:n lähtökohtana on EQA (eli A-sarja), mutta kymmenen sentin akselivälin venytyksellä kokoa on tullut lisää ja katto on korkeammalla.

Saksalaiskonsernissa on vihdoin päästy konsensukseen siitä, miten sen valmistamia sähköautoja pitää nimittää. Koeajamamme EQB ei enää ole Mercedes-Benz, vaan se on Mercedes-EQ. Sama koskee kaikkia muitakin sähkömoottorisia Mercedes-malleja. Jako on vähän samanlainen kuin se, että kaikkein urheilullisimpien versioiden merkki on Mercedes-AMG.

Talvella myyntiin tullut uusi EQB on polttomoottorisen GLB:n sisarmalli samaan tapaan kuin vähän pienempi kaksikko EQA ja GLA. Kunnia tähtimerkille siitä, että se on onnistunut mainiosti yhdistämään sähköautotekniikan alun perin polttomoottorisiin suunniteltuun perusrakenteeseen. Ehkä ainoa, mikä viittaa vähän väkisin tehtyyn yhdistelmään, on korkeahko energiankulutus.

Takaa katsottuna EQB:tä voisi kuvailla tomeraksi, mikä nelivetoisena toteutuu varsin hyvin.

EQB:n akseliväli on kymmenen senttiä pidempi kuin EQA:ssa, minkä ansiosta tilaa on runsaasti. Sitä on niin paljon, että auton voi tilata 1 570 euron lisähintaan 7-paikkaisena. Valmistaja on toki rehellinen, eikä suosittele kolmatta riviä täysikasvuiselle. Kolmannen rivin myötä menettää takapenkin pituussäädön sekä sata litraa tavaratilaa, joten sen tarpeellisuutta kannattaa harkita tarkkaan.

Tavaratila on melkoinen, joskin näkösuojan alainen tila on aika matala.

Koeajettu 5-paikkainen EQB toi olemuksellaan mieleen Lontoon taksin. Sama ajatus on pälkähtänyt mieleen monelle taksiyrittäjällekin, sillä EQB:tä näkee aika paljon taksikilpi katollaan. Eikä ihme, sillä autoon on helppo astua sisään niin eteen kuin taakse. Tilaa on hulppeasti niin jaloille kuin korkeussuunnassa, joten silinterihatunkin käyttö voisi olla mahdollista.

Lisävarusteena ollut AMG-Line-paketti toi hyvän tuen tarjoaviin istuimiin urheilullisen verhoilun.

Toisella rivillä on runsaasti tilaa pitkänkin ajajan takana.

Tavaratila on litramääräisesti suuri, mutta siinä on pari pientä ongelmaa. Lattia on sen verran korkealla, ettei latausjohdolle ole tilaa sen alla. Tavaratilan näkösuoja puolestaan on suurten ikkunoiden takia niin matalalla, että sen alla on vähän nirsosti tilaa. Takapenkin eteen taittamalla kuljetettavaa mahtuu kuitenkin mukaan rutkasti.

Ajettavuuden suhteen kaikki se, mitä Pekka Virtanen kirjoitti 13. toukokuuta ilmestyneessä Ilta-Sanomissa EQA:sta, pätee myös vähän kookkaampaan EQB:hen. Kymmenen senttiä pidempi akseliväli on tehnyt kulusta vielä vakaampaa.

Tyylikäs kojelaudan kokonaisuus on tuttu muista Mercedes-Benzin nykymalleista.

Omamassan 70 kilon kasvu sen sijaan ei tunnu missään. Tai jos aivan tarkkoja ollaan, se vaikuttaa kiihtyvyyteen. Nollasta sataan spurtti vie EQB:llä aikaa tasan kahdeksan sekuntia eli kolme sekunnin kymmenystä kauemmin kuin EQA:lla.

Tyylikkäiden suulakkeiden alla on perinteisiä katkaisimia ilmastointilaitteelle.

Käytännössä eroa ei huomaa. Mikäli tuo aika tuntuu liian pitkältä, voi valita 2 900 euron lisähintaan EQB 350 4Maticin, jossa sähkömoottorit kehittävät 47 kilowattia enemmän. Vaikka tehoero on vähäinen, kiihdytysajasta leikkautuu sen avulla melkein kaksi sekuntia.

Korkeahkon kulutuksen vastapainona on hyvä lataustekniikka. Ensinnäkin vakiona on kolmivaihelataus 11 kilowatin teholla ja pikalataus onnistuu sadan kilowatin teholla. Eikä se ole vain teoreettinen arvo. Mikäli asettaa latauspaikan navigointiin, auto säätää automaattisesti akun lämpötilan ihanteelliseksi pikalataamista varten.

Auton ulkonäkö on aina makuasia, mutta Mercedes-EQ EQB ei kuulu markkinoiden kauneimpiin. Se on vahvasti katumaastureiden sukua, kuin vähän pienennetty ja pyöristetty G-sarjalainen. Mikäli hyväksyy muotoilun, mitalin kääntöpuolella ovat mainiot tilat.

Mallisarjan hinnat alkavat 58 500 euron hintaisesta takavetoisesta EQB 250 -mallista, mutta tässä tapauksessa 3 750 euron panostus nelivetoon kannattaa. Samalla saa 28 kilowattia lisää tehoa, joskin virallinen toimintamatka lyhenee 50 kilometriä.