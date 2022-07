Mazdan katumaasturi uusiutui – ohjaamo antaa kalliin vaikutelman

Mazdan katumaasturi CX-5 uusiutui niin kuin hyväksi todetut mallit uusiutuvat – marginaalisesti.

Atleettisen Mazda CX-5:n päivitys mallivuoteen 2022 ei näy päälle päin, ellei kiinnostus ole kohdistunut vakavasti japanilaisvalmistajan puskurien, lyhtyjen ja maskin muotoiluun. Harrastuneisuuden tasosta riippuen esimerkiksi maskin voi nähdä aiempaa kolmiulotteisempana.

CX-5 on saanut kolme uutta varustetasoa, jotka voi hahmottaa pienistä nyansseista. Esimerkiksi koeajossa olleen Signature-varustelun tunnistaa korinvärisistä puskureista ja ovien sekä pyöränkaarien koristelistoista. Sisällä Signature tarkoittaa nappanahkasisustusta ja puisia koristelistoja.

Maksimissaan vetomassa on 750/2 000 kg.

Ohjaamossa voisi kuvitella istuvansa kalliimmassa autossa, vaikka ei Signature-varusteltu CX-5 yli 57 000 euron arvoisena mikään halpiskaan ole.

Ohjaamo on yhdellä sanalla toiminallinen.

Varustelu on runsas ilman että auto mitenkään huutaisi sen puolesta. Työn jälki on matkustamossa laadukasta. Kaikinpuolisen avaruuden aistii heti autoon kivuttaessa. Tällä kertaa se koskee myös ja erityisesti takaistuinpaikan arvonnassa saaneita, sillä suuri ovi avautuu silmämääräisesti 90 asteen anteliaaseen kulmaan.

Mittaristo ei yritä olla markkinoiden muodikkainen.

Puhelimen voi ladata nyt varustetasosta riippuen langattomasti. Keskinäytön säätäminen keskikonsolin pyörylästä tuntuu hyvältä ratkaisulta sekä toiminallisuuden että ergonomian kannalta.

Keskikonsolista pyörylällä säädettävä keskinäyttö ajaa asiansa paremmin kuin aiemmin.

Tavaratilan lattia on nyt samassa tasossa takaluukun kynnyksen kanssa. Samalla lisätilaa on vapautunut bassokaiuttimen uudelleenmuotoilulla.

Nelivetoinen CX-5 on saanut Off road -ajotilan, jonka on määrä optimoida ajotuntuma pinnoittamattomilla ja liukkailla alustoilla. Kaupunkivoittoisessa ajossa tämä ominaisuus jäi kokeilematta. Hitaissa nopeuksissa ohjaus tuntuu järeähkön­puoleiselta, mutta reagointi on kyllin herkkä. Ajotuntuma on vaivaton, vaikkakin alusta on viritetty yllättävänkin kireäksi.

Ajo-ohjelmat löytyvät keskikonsolin vasemmasta laidasta.

Nelisylinterinen vapaasti hengittävä moottori ei loista dynaamisuudellaan. Mazda kertoo, että päivityksessä äänieristystä on parannettu. Ilmeisestikään ihan aukottomiksi parannukset eivät ole yltyneet, sillä käyntinopeuden kasvaessa voi selvästi kuulla moottorin karheahkon ääntelyn.

Jos CX-5 tuntuu kaikkinensa laadukkaalta katumaasturilta, niin kulutuspuolelta on vaikea kertoa hyviä uutisia. Maltillisella ajotavalla auto kulutti 8,1 litraa sadalla kilometrillä. Se on runsas lukema litrahinnasta riippumatta.

Reunapaikoilla istuville CX-5 tarjoaa mukavat oltavat.