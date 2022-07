Uusi Volkswagen Amarok on entistä isompi – ui syvemmällä kuin ennen, nyt 10-vaihteinen automaatti

Jos Volkswagen Amarokin mahduttaminen parkkiruutuun on ollut tarkkaa peliä, uuden mallisukupolven Amarok ei helpota tehtävää.

Uusi Volkswagen Amarok on 5,350 metriä pitkä (kasvua 96 mm). Akseliväli on nyt 3,270 metriä (+173 mm). Amarokin kantavuus on maksimissaan 1,2 tonnia ja perävaunumassa 3,5 tonnia.

Kasvanut akseliväli vaikuttaa myös maasto-ominaisuuksiin, sillä esimerkiksi kahluusyvyys on nyt 80 senttiä (aikaisemmin 50).

Amarok on suunniteltu ja kehitetty Saksassa sekä Australiassa. Valmistuspaikka on se Etelä-Afrikan Silverton. Voimalinjavalikoima on aiempaa kattavampi.

Suomen moottorivalikoimassa on ennakkomyyntivaiheessa nelisylinterinen 2,0 TDI biturbo-dieselmoottori 151 kW (204 hv) sekä 3,0-litrainen V6-dieselmoottori 177 kW (241 hv). Molemmat moottoriversiot ovat varustettu uudella 10-vaihteisella automaattivaihteistolla, joka korvaa vanhan 8-vaihteisen automaattivaihteiston. Vetotapana on aina jatkuva neliveto.

Ohjaamosta löytyvät uudet hallintalaitteet, paljon digiä ja tablettimainen, pystysuorassa seisova infotainment-järjestelmä.

Toimintopainikkeet ja kiertokytkimet sijaitsevat infotainment-järjestelmän alapuolella.

Digitaalisen mittariston koko on malliversiosta riippuen joko 8, 10 tai 12 tuumaa ja kosketusnäytöllisen infotainment-järjestelmän joko 10 tai 12 tuumaa.

Tärkeimmät toiminnot löytyvät ohjaamon keskeltä, ja niitä voidaan käyttää joko painamalla tai kääntämällä toimintopainiketta.

Automaattilaatikko on 10-vaihteinen.

Amarok tulee Suomeen vain neliovisena (DoubleCab) versiona. Varusteluversioita tulee myynnin aloituksessa saataville kolme: Life sekä huippuversiot PanAmericana ja Aventura.

Ensimmäiset uudet Amarokit saapuvat Suomeen vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

