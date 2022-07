Volvo-miehen autolla ajettu miljoona kilometriä ilman moottorin vaihtoa

Tshekkiläisen Jaroslav Hlobilin Volvo V70 -mallisella autolla on ajettu yli miljoona kilometriä ilman moottorin vaihtoa.

Jaroslav Hlobilin ylpeydenaiheella on ajettu yli miljoona kilometriä.

Ilta-Sanomat uutisoi huhtikuussa amerikkalaismiehestä, jonka Volvolla on ajettu noin 1,6 miljoonaa kilometriä. Merkittävän matkan on kulkenut myös tshekkiläisen Jaroslav Hlobilin Volvo.

Hlobil osti vuonna 2008 käytetyn dieselkäyttöisen Volvo V70 D5:n, jolla oli ostohetkellä ajettu viiden vuoden aikana 150 700 kilometriä. Sen jälkeen Hlobil on ajanut autollaan yli 843 000 km.

– Työskentelin pitkään Ikeassa. Matkustin Prahan, Ostravan, Bratislavan ja Budapestin välillä, joskus jopa Puolassa. Ajoin usein yli 6 000 kilometriä kuukaudessa, Hlobil kertoo Volvon verkkosivuilla.

Hlobil kertoo, että Volvon moottori ja pakojärjestelmä ovat alkuperäisiä. Vaihteisto on uusittu kerran, minkä jälkeen autolla on ajettu yli 650 000 kilometriä. Toki matkan varrella kuluvia osia on vaihdettu, mutta ikä näkyy lähinnä oikeanpuoleisessa takaovessa ruosteläikkinä, auton nähneet arvioivat.

Hlobililla on nyt arkikäytössään Volvo V60 (vm. 2016), mutta miljoonan kilometrin autostaan hän ei aio luopua. Vai pitäisiko puhua ”lähes miljoonan kilometrin Volvosta”, sillä Hlobiliin Volvo V70 D5:n matkamittari on pysähtynyt lukemaan 999 999,9.

