Mikä tekee dieselautosta niin ylivoimaisen taloudellisen? Autoalan asiantuntijat vastaavat

Dieselmoottorissa tehoa säädetään polttoaineen annostelulla, ei virtausta kuristamalla.

Päästöjen osalta nykyaikainen turbodieselmoottori on bensiinitekniikkaa etevämpi erityisesti hiilidioksidipäästöissä. Energiatehokkuuden vastapainona ovat dieselin tuottamat erityisesti kaupunki- ja taajama-alueilla ongelmalliset pienhiukkaspäästöt.

Moni diesel- ja bensiiniauton kulutusta vertaillut on huomannut, että dieselin kulutuslukemat ovat käytännössä aina vastaavaa bensakonetta pienemmät, eikä raskas kaasujalkakaan vaikuta dieselissä kulutukseen läheskään siinä mittakaavassa kuin bensa-autossa.

Mikä tekee dieselistä selvästi niin paljon taloudellisemman bensiiniautoon verrattuna?

Tähän kysymykseen Diagno Oy:n dieselasiantuntija Björn Boström, Metropolia AMK:n ajoneuvo- ja konetekniikan lehtori Heikki Parviainen, Neste Oyj:n asiantuntijaryhmä, VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Suomen autoteknillinen liitto SATL ry:n työryhmät vastaavat yhdessä seuraavasti:

”Dieselissä on enemmän energiaa per litra, jolloin kulutus (litraa per 100 km) pienenee. Dieselmoottorin termodynaaminen prosessi on hyötysuhteeltaan parempi kuin otto/bensiinimoottorin, jolloin raskaasti kuormittavassa ajossa tarvitaan vähemmän polttoaine-energiaa saman lopputuloksen saamiseen.

Lisäksi dieselmoottori on polttoaineen määräsäätöön perustuvan tehonsäädön ansiosta vähemmän ”herkkä” ajotavan vaikutukselle.

Dieselissä moottori voi siis ottaa täyden ilmamäärän moottoriin ja on siis ”kaasuläpppä” täysin auki. Imuhäviöt pienenevät, puristuspaine saadaan suuremmaksi ja hyötysuhde paremmaksi. Dieselmoottorin tehoa säädetään siis polttoaineen annostelulla, ei virtausta kuristamalla.

Toki myös bensiinimoottorin hyötysuhde on parempi, kun ”kaasulappä” on auki, ilma kulkee vapaasti ja sitä on puristettavaksi. Bensiinimoottorissa polttoaineen ja ilman suhde on useimmiten lähes vakio, joten ilmaa pitää osakuormalla valitettavasti kuristaa.”

Lähde: Suomen Autoteknillinen Liitto (2020): Kysymyksiä dieselautoista – SATL:n asiantuntijat vastaavat.