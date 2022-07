Ensitesti: Nissanin syksyllä Suomeen saapuva sähköuutuus on ajettavuudeltaan onnistunut

Ensitesti: Tyylittelevä Nissan Ariya tulee markkinoille koronapandemian viivästyttämänä.

Varmasti odotettu uutuus on muotoiltu japanilaisittain mielenkiintoisesti, sillä se tavoittelee samaan aikaan sekä sulavalinjaisen itsevarmaa että aerodynaamisesti saumatonta ilmettä.

Pituudeltaan noin 4,6-metrinen Ariya näyttää kuvissa suuremmalta kuin se todellisuudessa on, mikä kertoo muotoilullisesta karismasta, ja onhan puhdaslinjaisuus aina ajatonta.

Auton erikoisuudet erottuvat esimerkiksi keulamaskin ja sisätilojen erityisessä kumiko-tyylittelyssä. Sisätilojen materiaalit ja viimeistelyn taso eivät juurikaan jätä moitteen sijaa – päinvastoin.

Nissan on halunnut muotoilla Ariya-sähköautosta tyylikkään, ja onnistunutkin siinä kohtalaisen hyvin. 4,6-metrinen uutuus erottuu edukseen.

Akkukokoja tulee saataville kaksi, 63 ja 87 kWh. Auton WLTP-toimintamatkat näillä ovat vastaavasti 403 ja 520 kilometriä. Pienemmällä akulla varustettu versio jää selvästi Suomessa myönnettävän hankintatuen rajan alapuolelle. Myös nelivetoversio on tulossa myöhemmin. Suorituskyky on hyvää perustasoa, ei enempää eikä vähempää.

Ajettavuudeltaan Ariya on onnistunut uutuus. Painojakauma on etuvetoversioissakin hyvin lähellä ihanteellista 50:50-jakaumaa, mikä parantaa auton hallittavuutta. Jousituksessa on silti havaittavissa pientä hermoistuneisuutta pitkittäissuunnassa, mikä on yleistä raskaissa sähköautoissa. Ohjaustuntumaa voi luonnehtia vakaan tasapainoiseksi, ja auton ajamista rauhallisen neutraaliksi.

Etutilat ovat runsaat ja loungemaiset, ja tilaa on kohtalaisesti myös takapenkillä.

Ariyassa kosketusnäytöt on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi samalle korkeudelle, mikä onkin hyvä ratkaisu.

Ariya voi hyödyntää enimmillään 130 kilowatin lataustehoa, ja autossa on joko 7,4 tai lisävarusteisen 22 kW:n sisäinen laturi koti- tai työpaikkalatausta ajatellen. Akuston tehdastakuu on kahdeksan vuotta tai 160 000 kilometriä.

Ariyan erikoisuus on sähköisesti pituussuunnassa liikkuva keskikonsoli.

Ariya lanseerataan Suomessa alkusyksystä.

Ariyan tavaratila on syvä, mutta matalahko: kokoa on kohtuulliset 468 litraa.

