Ensitesti: Uusi Nissan Qashqai e-Power on kuin sähköauton säästöversio

Ensitesti: Nissanin uutuudet nojaavat vahvasti sähköistymiseen.

Nissan Qashqai e-Power on mielenkiintoinen välimuoto bensiini- ja sähköautosta. Valitettavasti auton hinta ei tätä kirjoitettaessa ollut vielä tiedossa.

Tukholma

Nissanin syksy on kiireinen. Suomeen on tuloillaan kaksi tärkeätä uutuutta: tutun Qashqain odotettu e-Power-sarjahybridiversio sekä aivan uusi, Leafia kookkaampi Ariya-sähköauto. Nämä molemmat on nyt vihdoin saatu myös yleisille teille ja ensitestiin, joka ajettiin naapurimaassamme Ruotsissa.

Suomen rekisterissä on vajaat 60000 Qashqaita – varsin huomattava luku. e-Power Qashqaita liikuttaa bensanjuonnista huolimatta ainoastaan sähkömoottori.

Qashqai on kaksikosta se tavan tallaajan luottolaite, joka on ollut hittiauto ympäri maailmaa. Juuri Nissan oli se merkki, joka loi tämän koon ”crossover-mukamaastureiden” luokan, joten kyllä merkillä osaamista tällaisten autojen suunnittelusta on. Viime syksynä maahamme saatiin uusi kolmannen sukupolven Qashqai, jonka uusin voimalinja on ikään kuin sähköauton säästöversio.

Ohjaamossa on Tekna-varustetasossa jo melko laadukas tunnelma.

Tekniikan idean ytimessä on sen faktan tunnustaminen, että kaikilla ei ole vielä mahdollisuutta hankkia sähköautoa latausmahdollisuuden puuttumisen vuoksi. Kyse on eräänlaisesta välivaiheen autosta. Uutta Qashqai e-Poweria ei siis voi ladata ulkoisesta virtalähteestä, vaan kaikki energia tulee aina bensiinistä. Tehoa auton vetävälle sähkömoottorille jauhaa turboahdettu 1,5-litrainen kolmepyttyinen moottori, jonka erikoisuus on muuttuva puristussuhde.

12,3-tuumaisessa kosketusnäytössä on asiallisen terävä kuva, mutta navi on ajoittain hitaan puoleinen ohjeissaan.

Ylempiin varustetasoihin saatava HUD-tuulilasinäyttö on miellyttävän suurikokoinen.

Tien päällä tavoitteena on sähköauton tapainen ajofiilis, hiljaisuus ja helppo käytettävyys. Aivan sähköautomaista välitöntä kiihtymisen tunnetta e-Power Qashqai ei jostain syystä pysty tuottamaan – siitä kertovat jo suorituskykyluvutkin – mutta notkeasti auto liikkuu silti.

Sisätilat pysyvät hiljaisina 80 km/h nopeuteen asti, ja 100 km/h nopeudessakin melutaso on vielä asiallinen karkealla asvaltilla. Ohjaustuntuma on hyvin perinteinen ja ongelmaton, ja sen lisäksi uusi Qashqai pysyy miellyttävän suuntavakaana suorilla tieosuuksilla. Ohjauksessa on lineaarinen tuntuma, mikä lisää hallittavuuden tunnetta.

Suomeen uusimmat Qashqait ehtivät lokakuussa.

Tekniikka Nissan Qashqai e-Power Moottori sähkömoottori, 140 kW (188 hv), 330 Nm (generaattori R3, noin 1 500 cm³, turbo) Suorituskyky 0–100 km/h 7,9 s, huippunopeus 170 km/h Kulutus 5,4 l/100 km bensiini CO2-päästöt 122 g/km Voimansiirto A, etuveto Mitat p 4425, l 1 835, k 1 625 mm, akseliväli 2 665 mm, omamassa 1 803 kg, tavaratila 436–504–1 447 l, tankki 55 l Hinta vahvistamatta

