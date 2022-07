Ensitesti: Sporttisen näköisen Astra-farkun tulo Suomeen viivästyy useilla kuukausilla.

Astra Sports Tourer on hyvän näköinen farkku-uutuus, jonka myynti pääsee alkamaan Suomessa vasta loppuvuodesta.

Rüsselheim, Saksa

Autoalan tuotantovaikeudet ja kohonneet materiaali- ja tuotantokustannukset näkyvät Opelin uuden Astran kohdalla sekä hintojen nousuna että juuri esitellyn farmarimallin alkuvaiheen myynnin keskittämisenä isoille markkina-alueille.

Näyttävän näköisen Sports Tourerin piti tulla Suomeen jo kesällä, mutta autojen toimitukset alkavat voimallisesti vasta vuodenvaihteen tienoilla. Opelin myynnin kannalta se on paha takaisku, sillä kaksi kolmannesta Astroista myydään farmarikorisina.

Rekisterikilven yläpuolelta avattava takaluukku avautuu puskuritasosta ja nousee riittävän ylös.

Autoalan nykytilannetta kuvastaa myös se, että Sports Tourereille alkuvuodesta ilmoitetut ennakkohinnat on mitätöity. Alkuperäisen tiedon mukaan farkku maksoi tuhat euroa enemmän kuin vastaava monikäyttömalli. Maahantuojan mukaan hintaero tulee olemaan tätä suuruusluokkaa.

Myyjää sitovat farkkujen hinnat kerrotaan kuitenkin vasta lähempänä tuonnin aloittamista, kun tiedetään, mitä viisioviset Astrat silloin maksavat – HB-malleille keväällä tehty 2 400 euron hinnankorotus kun ei jää välttämättä tämän vuoden viimeiseksi. Viisiovisen Astran myyvimpien mallien hinnat alkavat tällä hetkellä 28 390:stä (130 hv automaatti) ja 35 390 eurosta (lataushybridi 180 hv).

Mallinimeä myöden sporttisen näköisessä farmarissa on 57 millimetriä pidempi akseliväli kuin viisiovisessa. Mallit ovat ulkoa identtisen näköiset takaoven takalaitaan saakka, sillä takaovet ovat metallipinnan osalta samanlaiset. Sports Tourerissa on takaylitystä 211 milliä enemmän. 26,8 sentin pituuskasvun lisäksi farkku on sentin verran HB-mallia korkeampi.

Kun autossa ei ole ajoakkua, tavaratilan pohjalevyn saa laskettua alas lähes koko pituudelta.

Kojelauta ja etutilat ovat tietysti samanlaiset kuin viisiovisessa. Käytettävyyteen liittyvät asiat ovat Astrassa hyvällä mallilla, ja suurin osa toiminnoista hoituu perinteisillä kytkimillä. 10-tuumainen digitaalimittaristo on yhdistetty samankokoiseen keskikosketusnäyttöön.

Kuljettajalla on 10-suuntaisesti säädettävä AGR-istuin. Istuinosan pidennysmahdollisuudella varustettu penkki antaa hyvän sivuttaistuen. Etupääntuissa on pituussäätö, mutta etuturvavöissä ei ole korkeussäätöä.

Opelin mukaan takaistuin on hiukan taaempana kuin HB:ssä. Ilman vertailumahdollisuutta eroa ei pysty toteamaan. Pituustila riittää yli 180-senttisten etumatkustajien takana, pääntilaa on reilusti, ja takatilat ovat kaikin puolin hyvät kahdelle aikuismatkustajalle.

Symmetrisen muotoisen tavaratilan lattia alkaa puskuritasosta. HB-mallista poiketen takanoja on jaettu kolmeen osaan. Lataushybridien 12,4 kilowattitunnin ajoakku on molemmissa korimalleissa taka-akseliston kohdalla. Akku verottaa farkun tavaratilaa noin 80 litraa, eikä lataushybridin kontissa ole korkeussäädettävää välipohjaa. HB-malliin verrattuna pohjan alla on kuitenkin kotelo, mihin mode 3 -latauskaapeli mahtuu.

Käytettävyyteen liittyvät asiat ovat Astrassa hyvällä mallilla, ja suurin osa toiminnoista hoituu perinteisillä kytkimillä.

Bensiini- ja dieselmalleissa pohjalevylle on kaksi tasoa. Madallus ei ulotu aivan takapenkkiin saakka, sillä varustukseen kuuluu poikittainen lokerikko ensiapulaukulle ja renkaanpaikkausvälineistölle. Lataushybridiä lukuun ottamatta tavaratilan suojapeitteelle on kiinnityspaikka kontin takaosassa.

Pistokeladattavat bensiinimoottoriset mallit muodostavat merkittävän osan Astran myynnistä. Farmarin kohdalla sähköiseksi normitoimintamatkaksi on mitattu 60 kilometriä. 7,4 kilowatin sisäinen latauslaite on yksivaiheinen (1 x 32 A). Bensiini- ja sähkömoottori pelaavat hienosti yhteen.

Hinnat alkaen -mallissa on 1,2-litrainen 110 hv:n bensiinimoottori ja manuaalivaihteisto, mutta bensiinimallin myynti painottuu 130 hv:n tehoversioon, jonka saa sekä manuaalina että automaattina. Tarjolla on myös 1,5-litrainen 130 hv:n turbodiesel.

Lue lisää: Koeajossa uusi Opel Astra – kulutus kurissa, pikkupuutteiden kanssa pystyy elämään

Sporttisuus ei katoa, vaikka autoa katsoo tästkin kulmasta.