Suuri suomalainen kauppaketju ei enää anna autoilijoille ilmaista sähköä

Kymmenillä paikkakunnilla toimiva Motonet-ketju kaksinkertaisti latauspisteidensä kilowattituntihinnoittelun. Monen kanta-asiakkaan kannalta suurempi menetys on tunnin ilmaisen latausajan poistuminen.

Motonetin Motolataus-latureiden hinnat ovat nousseet kymmenestä 20 senttiin kilowattitunnilta.

Latauslaitteiden yleisestä linjasta poiketen Motonet kertoo lataushinnan erittäin selvästi punaiseen latauslaitteeseen liimatulla keltaisella tarralla. Motolataus-pisteiden keltaisessa tarrassa kerrottiin palvelun alkaessa, että Motonetin kanta-asiakkaat saavat ladata tunnin veloituksetta, ja sen jälkeen veloitus olisi 10 senttiä/kWh. Liikkeestä lunastettavalla saldokortilla lataus maksoi 20 senttiä/kWh.

Heinäkuun alusta alkaen kilowattitunti maksaa Motonetin kanta-asiakkaille 20 senttiä, on kyseessä pika- tai asiointilataus. Motonet-tavaratalojen yhteydessä on joko kahden auton yhtäaikaisen lataamisen asiakkaiden omilla kaapeleilla mahdollistavia AC-vaihtovirtalatureita, maksimissaan 50 kilowatin tehoisia DC-pikalatureita tai näitä molempia.

Maksu suoritetaan kanta-asiakaskortilla, jolle on etukäteen ladattu ”motosaldoa”. Jos lataaja ei ole Motonetin kanta-asiakas, lataus tehdään kassalta ostettavalla kymmenen euron hintaiselle saldokortille, ja lataus maksaa lataustavasta riippumatta 30 senttiä/kWh – aiemmin tällainen saldokorttilataus maksoi 20 senttiä/kWh. Saldoa ei tarvitse käyttää kerralla.

Kanta-asiakashinta kerrotaan selvästi keltaisessa tarrassa, ja laturin ohjeissa on kanta-asiakas- ja saldokorttihinnat.

Motonet Oy:n Motopalvelut-päällikkö Samu Horn vahvisti sähköpostiviestissään, että samalla, kun Motonet korotti heinäkuun alussa lataustensa hintoja, se lopetti ilmaisten latausten antamisen.

– Hintamme on ollut jo pitkään sama, vaikka markkinoilla on tapahtunut energian hinnannousua. Kilpailijamme ovat reagoineet muuttuneisiin hankinta- ja ylläpitokustannuksiin jo aiemmin, mutta vasta nyt me päätimme tarkastella meidän hintaa suhteessa muuhun markkinaan. Korotimme 1.7. hintaa lähemmäksi markkinahintaa kuitenkin niin, että hinta on halvempi suhteessa useampaan kilpailijaan.

– Joten vaikka hintaa on meillä tarkasteltu hieman markkinahintaa kohden, kestää se mielestämme erittäin hyvin vielä vertailun muihin suuriin toimijoihin. Hintamuutoksen yhteydessä tuo yhden tunnin ilmainen lataus jäi myös historiaan, Horn vastasi.

Motolatauksen tolpissa on selkeä hintatieto ja käyttöohjeet. Motonet on suomalainen autovaraosien ja -tarvikkeiden, työkalujen sekä kodin ja vapaa-ajantuotteiden erikoisliikeketju.

Motonetin lataushinnat lyövät jollakin tasolla yksiin esimerkiksi K-Lataus-asemien hintojen kanssa. K-Lataus-asemilla rekisteröityneiden asiakkaiden peruslataus maksaa kahden ensimmäisen tunnin ajan 20 senttiä/kWh ja sen jälkeen lisäksi 2 senttiä/minuutti.

Pikalatauksen kohdalla K-Lataus kertoo vain yhden hinnan, joka on 20 senttiä/minuutti – tämä aikaan perustuva hinnoittelumalli on ainakin autonsa tekniikasta ymmärtämättömälle lataajalle huonompi kuin kilowattituntipohjainen hinnoittelu. K-Latauksella ei-rekisteröityjen asiakkaiden hinnoittelu on muuten sama, mutta nämä asiakkaat maksavat lisäksi yhden euron aloitusmaksun. K-Latauksella on myös suurteholatureita, joilla hinta on 30 senttiä/kWh + 45 minuutin latauksen jälkeen 20 senttiä/minuutti.

