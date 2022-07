Ruotsalainen Vi Bilägare -lehti on julkaissut listan uusien autojen ruostumisalttiudesta.

Tämä uutinen julkaistaan uusintana. Alun perin IS julkaisi uutisen 9. tammikuuta 2019.

Vi Bilägare on tutkinut autojen ruostesuojauksen tasoa ja ruostumisherkkyyttä jo vuosikymmenten ajan. Tutkimuksissa autojen ontelot tarkastetaan endoskoopin avulla, verhoilut irrotetaan heikkojen kohtien paljastamiseksi ja alustan rakenteiden suojaustaso arvioidaan.

Autojen ruostesuojauksen tasossa on aina ollut ja on edelleen suuria eroja. Uudetkaan autot eivät ole millään tavalla immuuneja ruostumiselle.

Huonosti ruostumiselta suojattu auto on selkeästi suuremmassa vaarassa alkaa ruostua kuin sellainen, jossa rakenteiden suojaus on kunnossa. Autoilla on tavallisesti melko pitkätkin puhkiruostumattomuustakuut, mutta ne korvaavat tyypillisesti vain rakenteiden sisäpuolelta alkaneen ruostumisen. Useimmiten ruostumisen aloittaa kuitenkin jokin ulkoinen tekijä, esimerkiksi kivenisku. Suomessa jokatalvinen teiden suolaus asettaa myös suuria haasteita autojen alustan ruostesuojaukselle.

Ikä näkyy usein ruosteena, mutta uudetkaan autot eivät ole millään tavalla immuuneja ruostumiselle.

Viime vuonna Vi Bilägare testasi 39 eri uuden automallin ruostesuojauksen tason. Tutkimuksissa autoille annetaan yhdestä viiteen tähteä sen mukaan, kuinka hyvin suojaus on toteutettu. Viisi tähteä on paras tulos. Peräti yhdeksän eri automallia sai tutkimuksessa kehnon tuloksen, vain kaksi tähteä. Nämä automallit ovat aakkosjärjestyksessä seuraavat:

1. Citroën C4 Cactus. Auton kori on galvanoitu, mutta konepellin, ovien ja takakannen tiivistys on erittäin heikko.

2. Ford EcoSport. Auton monien eri osien, esimerkiksi ovien kulmat, kynnysten liitoskohdat ja alustan takaosa ovat huonosti tiivistetyt. Etutukivarsissa ja moottorin kiinnikkeissä jo uutena ruostetta.

3. Ford Focus. Alustassa ei ole lainkaan tiivistettyjä liitoskohtia, ja etulokasuojissa on kosteutta imevää äänieristysmateriaalia. Ovissa ja luukuissa huono tiivistys.

4. Ford S-Max. Huonosti tiivistetyt konepellin ja ovien kulmat. Vain jotkin palkeista on suojavahattu, ja alusta on suojattu rajallisesti. Näkyvää ruostetta moottorikiinnikkeissä jo 2500 ajokilometrin kohdalla.

5. Honda Civic. Alustan suojalevyjen alla ei ole tuskin minkäänlaista suojausta, kohtia on käsitelty suojavahalla vain paikoitellen. Kynnykset on tiivistetty huonosti.

6. Kia Stonic. Kulumissuojaus on pääosin kunnossa, mutta onteloita ja palkkeja on suojattu liian epätasaisesti. Heikko takakannen ja kynnysten tiivistys.

7. Nissan Leaf. Konepellissä, ovissa eikä takakannessa ole sisäpuolista suojausta. Onteloita ei ole käsitelty, ja lokasuojien taitteet keräävät kosteutta ja likaa.

8. Nissan Qashqai. Suomen myyntikuningas vuonna 2018 on altis ruostumiselle, vaikka autossa on hyvä kiveniskemäsuojaus edessä ja takana. Kynnyksissä eikä pitkittäis- ja poikittaistuissa ei ole lainkaan ruostesuojausta, vaan ainoastaan paljasta peltiä. Konepellin ja takakannen sisäpinnoilla ei ole myöskään sisäpintojen suojausta.

9. Subaru XV. Palkkeja ei ole käsitelty lainkaan sisäpuolelta. Pohjan kulumissuojaus on heikko. Ovissa ja takakannessa ei ole sisäpuolista suojausta.

Lue lisää: Näin etuvetoinen Dacia Duster selvisi Auto Bildin 100 000 km:n kestotestistä – ”Lujaa tekniikkaa, mutta ruostetta...”

Tuoreimmat ruostesuojaustutkimukset osoittavat, että monet Suomessakin menestyneet automallit, kuten esimerkiksi Nissan Qashqai ja Vuoden Auto Suomessa 2019 -tittelin saanut Ford Focus, tarvitsevat ruostumista vastaan kunnon lisäsuojauksen. Se kannattaa teettää uudelle autolle heti käyttöön oton yhteydessä. Tästä koituu omistajalle kuluja, jotka kuitenkin nostavat auton arvoa sitä jälleen myytäessä.

Vi Bilägeren viime vuoden tuoreista raporteista kertoi laajemmin Auto Bild. Vi Bilägaren ruosterekisteri on tarkasteltavissa verkossa mallivuoteen 1998 saakka.

Lue lisää: Passatin ovenkahvassa alkoi kukkia ruoste – kuluttaja luuli kaivaneensa esiin voittavan takuupaperin

Lue lisää: Auton raudanpoisto kannattaa tehdä jopa kaksi kertaa vuodessa – näin homma toimii