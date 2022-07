Kesäkuu oli yllätyksetön autojen ensirekisteröinneissä: tuotannon viiveet jarruttavat yhä ensirekisteröintejä ja Toyota jyrää muut.

Toyota piti kolmea kärkisijaa kesäkuussa ensirekisteröintitilastossa. Kaksi muutakin Toyota-mallia mahtui kymmenen kärkeen.

Kesäkuussa rekisteröitiin 7 396 uutta henkilöautoa, mikä on 25,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2021 kesäkuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 43 501 (–23,3 prosenttia).

Sähköautorintamalla Renault Zoe hyppäsi listan kuudenneksi. Selitys piilee GreenMobilityn tuoreessa tiedotteessa: yritys laajentaa toimintaansa Helsingin alueella ja tarjoaa heinäkuun alkupuolelta lähtien 150 uutta Renault Zoe -sähköautoa yhteiskäyttötoimintaan.

Lue lisää: Suomen suosituin automalli paranee – turboa ei tule, mutta pistoke saattaa jo siintää horisontissa

Lue lisää: Toyotan täyssähköauto kohta Suomessa – IS kävi jo ajamassa: tältä tuntuivat ensikilometrit

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan uusien henkilö- ja pakettiautojen tilauskanta kasvoi kesäkuussa, sillä uusien autojen kysyntä on ollut suhteellisen vilkasta ja asiakastilauksia kertyy keskimääräistä enemmän, mutta autojen tuotannossa on viiveitä. Tilauskannan koko on noin kolminkertainen keskimääräiseen tasoonsa nähden.