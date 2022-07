Esittely: Citroënin uutuusmalli tilkitsee malliston aukkoa.

Kööpenhamina

Käyttövoimamurros on tosiasia, joka panee propellihatut nyt miettimään aina vain uudenlaisia ratkaisuja autojen ulkomuodoiksi. Sähköistyminen vapauttaa suunnittelutyötä irti perinteistä. Välillä rajojakin rikotaan, ja tuttua crossover-termiä uhkaa tänä päivänä jo inflaatio.

Samaan aikaan markkinointi-Mikot ja -Maijat kehittelevät kutkuttavia strategioita siitä, kuinka nämä uutuudet saadaan myytyä jo valmiiksi ylitsepursuaville markkinoille. Autotehtaiden markkinointi- ja suunnitteluosastoilla käy näinä aikoina melkoinen kuhina.

Tähän isompaan kuvaan istuu myös Citroënin viimeisin uutuus, mallinimeltään Ë-C4 X. Aluksi melko kryptiseltä vaikuttava mallinimi purkautuu lopulta loogisena: kyseessä on C4-mallin hieman korotettu ja pidennetty crossover-malli (siitä X), jonka täyssähköinen versio kantaa etuliitettä Ë – ranskalaisittain, tietenkin. Suomeen Ë-C4 X saapuu vain täyssähköisenä kuten kolmeentoista muuhunkin Euroopan maahan. Joillekin muille markkinoille autosta valmistetaan myös polttomoottoriversioita.

Citroën yhdistää Ë-C4 X -mallissaan crossoverin ja fastbackin muotoiluideoita.

Erottuvimmillaan Sitikan uutuus on takaviistosta.

Kokonsa puolesta Ë-C4 X on ansainnut oman paikkansa, sillä se on 4,6-metrisenä juuri sopivan kokoinen paikkaamaan C4:n ja C5 X:n väliin jäävää aukkoa ranskalaismerkin mallistossa. Samalla saadaan viime mainitulle mallistoon pikkuveli.

Kuten Citroënin tapauksessa odottaa saattaa, on muotoilu vahvassa roolissa tässä autossa. Korotettu kori ei sinänsä ole enää mikään uusi juttu, mutta Citroën on lainannut auton kattolinjan takaosaan vanhaa kunnon fastback-ideaa. Auton takaosa ja perä ovat Ë-C4 X:ssä se juttu. Aerodynamiikalle muotoiluharjoite on tehnyt hyvää: ilmanvastuskerroin on tälle korityypille kohtuullinen 0,29. Ë-C4 X on venytetty sukkulaversio Ë-C4:stä.

Ohjaamon ajoergonomia on kunnossa ja kosketusnäyttö fiksulla korkeudella.

Onko lopputulos onnistunut vai ei, jokainen voi päättää tahollaan. Tilojen puolesta ratkaisu ei ole ainakaan huono, sillä taaksekin voi Ë-C4 X:ssä istuttaa pitkän aikuisen ilman klaustrofobisia fiiliksiä. Etutilat ovat kunnolliset, ja monin osin sisätiloista mieleen hiipii Ë-C4, mikä onkin luonnollista. Materiaalien osalta uutuus on tuttua nyky-Sitikkaa: hyvää perustasoa, mutta myös kovia muoveja ohjaamosta löytyy. Sitikan tyyliin mukavuusistuimet kuuluvat varusteluun.

Kymmentuumainen teräväpiirtokosketusnäyttö on Sitikan viimeisintä huutoa ja monipuolisesti muokattavissa.

Ë-C4 X:n WLTP-toimintamatka on 360 kilometriä – ei siis erityisen paljon – koska ajoakuston kapasiteetti on vain 50 kWh. Toisaalta pienempi akku pitää painon paremmin kurissa. Autossa on kolmivaiheinen 11 kW:n sisäinen laturi koti- tai työpaikkalatausta ajatellen. Suurtehoasemalla voidaan hyödyntää enimmillään 100 kW:n lataustehoa.

Ilmastointisäätöjen kojelautajärjestelyssä on mukavan paljon fyysisiä pyörylöitä. Loistavaa!

Takana on suhteellisen paljon jalkatilaa, ja vasta 190-senttisen matkustajan frisyyri alkaa hipoa kattoverhoilua.

Sisätiloissa uutuus-Sitikassa hyödynnetään tehtaan uusinta tietoviihdejärjestelmää, joka tukeutuu kymmentuumaiseen teräväpiirtonäyttöön. Näyttö on mukautettavissa oman maun mukaiseksi. Järjestelmään voi tallentaa kahdeksan eri käyttäjäprofiilia, joihin jokaiseen voi liittää kaksi älypuhelinta. Auto tunnistaa puhelimeen liitetyn profiilin heti sisälle astuessa.

Suomeen Ë-C4 X:n odotetaan ehtivän ensi vuoden alkupuolella. Auton hinnat eivät vielä ole tiedossa, mutta Ë-C4:ään nähden luvassa on varmasti pieni korotus.

Tavaratila on kunnollisen kokoinen 510 litrallaan, mutta lastausaukko ei ole suuren suuri.

