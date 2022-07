Ensitesti: Reilu kymmenen prosenttia enemmän voimaa ja parempi suorituskyky entisellä kulutuksella on mainio yhtälö.

Bryssel

Toyota Corolla on näyttänyt tänä vuonna mallikohtaisessa rekisteröintitilastossa muille kaapin paikan. Viiden kuukauden jälkeen Corollaa on mennyt kilpiin kaksi kertaa enemmän kuin toisena olevaa automallia, joka on muuten Toyota Yaris. Menestys on ollut niin raju, että kauppiailta alkaa loppua myytävä. Tilanne on sama kaikkialla Euroopassa, minkä takia Toyotalle tuli kiire esitellä uudistunut Corolla.

Corolla on maailman suosituin automalli, jota on 12 sukupolven aikana myyty vuodesta 1966 lähtien yli 50 miljoonaa kappaletta. Nyt tuo pitkän kehityksen hedelmä on elinkaarensa puolessa välissä ennen kuin 3-4 vuoden päästä näemme seuraajan.

Koska ensitestissä ajettiin vielä esituotantoautoilla, ne oli ”naamioitu” teippauksilla.

Tällä kertaa voidaan puhua sanamukaisesti pintaa syvemmällä olevasta uudistuksesta. Vaikka esittelytilaisuudessa oli pysäköity vierekkäin nykyinen ja vuoden 2023 alkupuolella Suomeen saapuva Corolla, niin eroja oli vaikea löytää. Eikä edes välttämättä olisi tiennyt kumpi on vanha ja kumpi uusi, ellei esisarjan Corolla-malleissa olisi ollut kevyt naamioteippaus.

Keulassa säleikkö on erilainen kuin ennen. Muutoksia on myös puskurissa sekä valoissa. Sivulta katsoessa ei huomaa mitään eroa, ellei ole tutustunut syvällisesti Toyotan vanteiden muotoiluun. Takana on uudet valot ja puskurin alaosa on erilainen kuin ennen.

Mikäli haluaa todistaa naapurille, että on vaihtanut Corollansa uuteen kannattaa valita uusi väri entisen sijaan. Selitykset uuden sukupolven hybriditekniikasta kun vaan kasvattaisivat epäuskoa. Saatavilla onkin varsin räväkkä sininen sekä yllättävän miellyttävä tummanmetalliharmaa.

Kuljettajan näkymässä on uusi 12,3-tuumainen digimittaristo ja 10,5-tuumaiseksi kasvanut kosketusnäyttö.

Mittaristossa on valtavasti tietoa, josta osa toki varsin pienellä präntillä.

Ohjaamosta löytyy vähän enemmän parannuksia, sillä halvinta Life-varustetasoa lukuun ottamatta ajajan edessä on uusi monipuolisesti räätälöitävä digitaalimittaristo. Kosketusnäyttö kojelaudassa on kasvanut 10,5-tuumaiseksi, ja sen näyttö on kirkas sekä tarkka kaikissa valaistuksissa. My Toyota -sovelluksen käyttömahdollisuudet ovat aiempaa monipuolisemmat.

Tähän saakka Corollan ja muiden Toyota-mallien kohdalla on puhuttu Toyota Safety Sense -turvavarustepaketista. Nyt on siirrytty laajempaan Toyota T-Mate -ajatteluun, joka yhdistää edelleen kehitetyn ja monipuolisemman turvavarustevalikoiman Corollan muihin ajajaa avustaviin järjestelmiin.

Uutta ovat nyt muun muassa takapenkkimuistutus ja oven avauksen varoitusjärjestelmä, joka varoittaa ovea avatessa esimerkiksi takaa lähestyvästä polkupyöräilijästä.

Tärkein asia löytyy kuitenkin edestä konepellin alta, missä on siirrytty viidennen sukupolven hybridiin. Corollan parannuksia esiteltäessä muistutettiin, että Toyotalla kehitys on jatkuvaa. Mikä pätee myös heidän hybridijärjestelmäänsä. Tavoitteeksi asetettiin helpompi ja luontevampi ajettavuus, parempi suorituskyky ja pienempi kulutus.

Läheltä katsottuna huomaa, että etusäleikön tyyli on vaihtunut.

Jatkossa 1,8 Hybridissä on 14 prosenttia enemmän tehoa kuin ennen. Kiihdytysaika nollasta sataan on nyt 9,2 sekuntia eli 1,7 sekuntia lyhyempi kuin neljännen sukupolven hybridissä. Kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat säilyneet ennallaan. Siis ainakin normin mukaan, sillä luultavasti käytännön kulutus on vähän pienempi kuin ennen.

Ajossa viidennen sukupolven Corolla vastaa kaasuun paljon herkemmin ja nöyremmin kuin nykyinen. Järjestelmää on kehitetty monella tavalla ja kaiken tuloksena sähköllä voi ajaa entistä enemmän. Kun bensiinimoottori tulee avuksi, se käy aiempaa alhaisemmalla käyntinopeudella. Kokonaisuus on korvin mitattuna miellyttävämpi. Nyt Corolla liikkuu kevyemmin ja vaivattomammin kuin ennen.

Farmari-Corollan vahvuuksiin kuuluu suuri tavaratila, jota löytyy lisää lattian alta.

Myös 2,0 Hybrid on saanut vähän lisää tehoa ja kiihtyy nopeammin, mutta muutos on paljon pienempi. Virallinen kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat hivenen pienemmät kuin ennen. Tehokkaampaa hybridiä ei ollut tässä ensimmäisessä vaiheessa koeajettavana, joten jätämme sen arvioinnin myöhäisempään ajankohtaan. Kaiken kaikkiaan tehokkaamman hybridin merkitys ei ole Suomessa kovin suuri, sillä 85 prosenttia ostajista säästää rahaa ja valitsee pienemmän version.

Suomessa uudet viidennen sukupolven hybridit nähdään ensimmäisenä Corolla Crossissa. Vaikka uudistuneen Toyota Corollan myynti alkaa lähiaikoina, autojen valmistus alkaa vasta myöhään syksyllä. Suomeen uutuudet ehtivät aikaisintaan vuodenvaihteessa.