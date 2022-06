Citroën paljasti uuden Ë-C4 X -mallinsa. Suomeen uutuussähköauto ehtii ensi vuoden alussa.

Kööpenhamina

Citroën on kaikessa hiljaisuudessa valmistellut aivan uuden mallin markkinoille. Ranskalaismerkin tuorein uutuus on mallinimeltään Ë-C4 X.

Aluksi mahdollisesti kryptiseltä vaikuttava mallinimi purkautuu lopulta melko loogisena: kyseessä on C4-mallin hieman korotettu ja pidennetty crossover-malli (siitä X), jonka täyssähköinen versio kantaa etuliitettä Ë – ranskalaisittain, tietenkin.

Suomeen Ë-C4 X saapuu vain täyssähköisenä kuten kolmeentoista muuhunkin Euroopan maahan, joillekin muille markkinoille autosta valmistetaan myös polttomoottoriversiona.

Erottuvimmillaan Sitikan uutuus on takaviistosta.

Autossa on kunnon kokoinen, 510-litrainen tavaratila.

Kokonsa puolesta Ë-C4 X on kuin onkin ansainnut oman paikkansa, sillä se on 4,6-metrisenä juuri sopivan kokoinen paikkaamaan C4:n ja C5 X:n väliin jäävää aukkoa ranskalaismerkin mallistossa. Kuten odottaa saattaa, on muotoilu vahvassa roolissa tässä autossa. Korotettu kori ei sinänsä ole enää mikään uusi juttu, mutta Citroën on lainannut auton kattolinjan takaosaan vanhaa kunnon fastback-ideaa. Mieleen hiipii tuore kilpailijan tuote, Renault Arkana.

Onko lopputulos onnistunut vai ei, jokainen voi päättää tahollaan.

Tilojen puolesta ratkaisu ei ole ainakaan huono, sillä taaksekin voi Ë-C4 X:ssä istuttaa pitkän aikuisen ilman klaustrofobisia fiiliksiä. Materiaalien osalta uutuus on tuttua nyky-Sitikkaa: hyvää perustasoa, mutta myös kovia muoveja ohjaamosta löytyy. Moni asia muistuttaa nykyisestä Ë-C4:stä. Mukavuusistuimet ovat mukana, ja ensituntumalta ohjaamoergonomia vaikuttaa toimivalta.