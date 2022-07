Koeajo: Jos ajoakun pystyy pitämään latingissa, Opel Astran pistokehybridillä ajelee pelkillä bensan höyryillä.

Opel Astrassa on aina ledivalot ja lataushybridissä 17-tuumaiset pyörät.

Pistokeladattava bensiinimoottorinen Astra ei poikkea toimintaideansa osalta muista lataushybrideistä: mitä enemmän autolla pystyy ajamaan sähköllä, sitä edullisempaa ajaminen on. Kun latausten väliset ajot jäävät noin 50 kilometriin, bensatankillinen riittää todella pitkään.

Noin 370 kilometrin koeajomatkasta yli puolet oli moottoritieajoa nopeudella 120 km/h, mutta siitä huolimatta koeajon keskikulutus oli vain 3 l/100 km. Akkua ladattiin matkan aikana, joten pelkästään polttomoottorin turvin ajettaessa kulutus on nyt saavutettua korkeampi.

Sisäinen 7,4 kilowatin latauslaite on yksivaiheinen (1 x 32 A), mutta kotilatauksella 12,4 kilowattitunnin (brutto) ajoakku latautuu täyteen yön aikana. Akku verottaa tavaratilaa 70 litran verran, eikä lataushybridin kontissa ole korkeussäädettävää välipohjaa.

Mittaristoa katsotaan normaaliin tapaan ratin läpi. Kojelaudassa ja keskikonsolissa on mukavasti säilytystilaa.

Kun ajoakussa on virtaa, liikkeelle lähdetään sähköllä. Jos kiihdytykset ovat maltillisia ja ajotapa ”normaali”, niin moottori herää vasta kun ajoakku on kulutettu tyhjäksi. Normin mukainen sähköinen ajomatka on noin 60 km, mutta auto ”lupasi” kesäkelilläkin keskimäärin 45 kilometriä – ja myös piti lupauksensa varsin hyvin. Kylmemmillä keleillä sähköajoa saadaan tietenkin vähemmän.

Ilmastoinnin ja lämmittimien käyttöpainikkeet ovat kosketusnäytön alapuolella.

Varsin pelkistetyn näköisestä mittaristosta selviää kaikki oleellinen tieto.

Sähköllä pystyy ajamaan reilua moottoritienopeutta, ja ajoasetuksiin kuuluu myös sähköajotila. Ainakaan kesällä EV-moodille ei ole käyttöä, sillä hybriditilassakin mennään sähköllä jopa silloin, kun ajoakun varaustaso on pudonnut näytön mukaan nollaan.

Kuskin työskentelyä helpottaa oivallinen istuin.

Voimansiirto toimii siististi, eli 1,6-litraisen turbomoottorin käymisen huomaa vain mittariston kierrosnopeuspalkista. Keskikonsolissa oleva ajosuunnanvalitsinvipu on peräisin Peugeot’lta – muita merkkejä sukulaissuhteessa ei ohjaamossa näy.

Takana on mukavasti polvi- ja pääntilaa kahdelle aikuiselle.

Käytön kannalta olisi sujuvampaa, jos pysäköintiasento ja tehostetun jarrutusenergian talteenotto kytkettäisiin pienehköjen nappikytkimien sijaan vivulla. Sähköistä seisontajarrua ei ole varustettu käyttömukavuutta lisäävällä auto hold -toiminnolla.

Käytettävyyteen liittyvät asiat ovat Astrassa hyvällä mallilla, ja suurin osa toiminnoista hoituu perinteisillä kytkimillä ilman tarvetta seikkailla näytön valikoissa. Kosketusnäytön alla on kahdessa rivissä lämmityksen ja ilmastoinnin kytkimiä sekä monitoiminäytön kotipainike. 10-tuumainen digitaalimittaristo on yhdistetty samankokoiseen keskikosketusnäyttöön.

Tuuliohjaimen keskellä olevan kohouman kohdalla on lisäjarruvalo. Takaluukku avataan Opel-logosta.

Lataushybridin kaikissa varustetasoissa kuljettajalla on 10-suuntaisesti säädettävä AGR-istuin. Istuinosan pidennysmahdollisuudella varustettu penkki antaa hyvän sivuttaistuen. Etupääntuissa on pituussäätö, mutta etuturvavöissä ei ole korkeussäätöä.

Monikäyttömallin takaistuimella on yllättävän hyvin pituustilaa myös noin 180-senttisten etumatkustajien takana. Polvitilaa on kasvatettu etunojien taustojen muotoilulla. Kahdelle muotoiltu takapenkki on sen verran matalalla, että aikuismittainen istuu ilman reisitukea.

Ajoakku pienentää tavaratilaa 70 litraa. Kahdessa osassa tehtävä laajennus on lähes tasapohjainen.

Varsinkin sähköllä ajettaessa rengasmelu oli karkeilla pinnoilla häiritsevän voimakasta. Lataushybridin kaikissa neljässä varustetasossa rengaskoko on 225/45 R 17, millä lienee oma osuutensa sekä rengasjyrinöissä että alustan pienessä pintakovuudessa.

Ohjaus on tarkan tunnokas, ajokäytös kaikin puolin mallikasta ja ajoavustimiakin on kiitettävästi. Adaptiivisen vakonopeudensäätimen asetuksissa on pientä hiomista: nopeudensäädin toimii muuten siististi, mutta vilkun käyttö tuntuu sivuuttavan tutkan antaman etäisyystiedon ainakin hetkeksi, jolloin auto kiihdyttää ei-toivotulla tavalla.

Latausliittimen suojakorkin integroiminen luukkuun helpottaa lataustapahtumaa.

Astran hinnat ovat nousseet ennakkomyyntihintojen julkistuksen jälkeen 2 400 euroa ja alkavat nyt Innovation-varustelun 35 391 eurosta. Vaikka hintaeroa 50 hevosvoimaa tehottomampaan automaattivaihteiseen bensiinimalliin on 7 000 euroa, lataushybridien pienempi polttoaineenkulutus kiinnostaa ostajia.

Suomalaisia kiinnostaa tietenkin myös Astra-farmari, jota Ilta-Sanomat pääsi koeajamaan tällä viikolla Saksassa. Ennakkohintojen mukaan Sports Tourer maksoi tuhat euroa enemmän kuin vastaava HB-malli, mutta sittemmin farkkujen hintatiedot hävisivät julkisuudesta. Hinnat ja muut korimallien erot selviävät farkun ensitestissä.

