Suomen suosituin automalli paranee – turboa ei tule, mutta pistoke saattaa jo siintää horisontissa

Suomen suosituin automalli Toyota Corolla voi saada myöhemmin myös pistokehybridiversion.

Bryssel

Toyotalla menee tällä hetkellä Suomessa loistavasti. Esimerkiksi toukokuussa peräti viisi eri Toyota-mallia mahtui kymmenen suosituimman joukkoon. Kolmea kärkitilaa pitivät hallussaan Corolla, Yaris ja C-HR.

Nyt Corolla on taas uuden edessä, sillä nykyiseen kahdenteentoista sukupolveen ollaan tekemässä pieniä muutoksia kohti parempaa. Ensimmäiset uudistuvat Corollat ehtivät maahamme alkuvuodesta 2023.

Corollan ulkoiset muutokset ovat hyvin pieniä, sillä eihän hyvin myyvää tuotetta kannata muuttaa liiaksi. Toisaalta ei Toyotan menestys Euroopan tasolla ole yhtä ruusuinen kuin Suomessa; esimerkiksi viime vuonna Corolla oli vasta Euroopan 14. myydyin automalli. Kärkikolmikossa olivat Volkswagen Golf, Peugeot 208 ja Dacia Sandero.

Corolla-farkkuun ja hatchbackiin on tulossa uutta ilmettä myös takavaloihin.

Teknisesti Corollan 12. sukupolven ja nyt samalla viidennen sukupolven hybriditekniikan uudistuksessa pyritään ennen kaikkea auton pinnan alla piilevien ominaisuuksien parantamiseen: paremman kokonaistehokkuuden myötä suorempaan kaasuvasteeseen, helpompaan ajettavuuteen ja matalampiin moottorin käyntinopeuksiin. Turboa auton moottoreihin ei kuitenkaan ole edelleenkään tulossa.

Toyotan Lieven Van Houdt ei halunnut kommentoida sitä, voisiko Corollaan mahdollisesti tulla myös pistokehybridivaihtoehto. Teknisesti se olisi hänen mukaansa mahdollista.

Kysyttäessä syytä itsepintaiseen turbottomuuteen Ilta-Sanomat sai vastaukseksi Corollan uudistuksessa voimalinjan ohjelmistojen kontrolloinnista vastuussa olleelta Lieven Van Houdtilta, että japanilaistehtaan näkemyksessä turbon käyttämisessä nähdään lopulta enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Turbo vaatisi moottorilta vahvempia komponentteja, parempaa lämmönhallintaa ja päästöjen jälkikäsittelyä.

Monilla Toyotan kilpailijalla on hybrideissään kuitenkin myös turbot, joilla moottorin tehokkuutta voidaan parantaa. Toyota kulkee siis tässä suhteessa hybridiensä kanssa hieman omia polkujaan. Sen sijaan auton hybridikomponentit ovat nyt kevyempiä ja toisaalta myös tehokkaampia toiminnoiltaan sekä vahvempia.

Akku on Euroopan markkinoilla litium-ioniakku, kapasiteetiltaan noin 1 kWh. Takapenkin alle sijoitettu ajoakku on nyt 14 prosenttia tehokkaampi ja samalla myös samaiset 14 prosenttia kevyempi. Pienemmän 1,8-litraisen voimalinjan kokonaisteho on nyt 140 hevosvoimaa.

Kysyttäessä mahdollisesta tulevasta pistokehybridiversiosta saimme Van Houdtilta kiertelevän vastauksen:

– En voi virallisesti kommentoida tätä. Ensi vuoden Corollan hybriditekniikka on kyllä sellaista, että myös pistokehybridi on mahdollista toteuttaa. Mutta, kuten totesin, en voi asiaa virallisesti kommentoida, Van Houdt toteaa.