Robottiautoja testataan kaupungissa, jossa ”vuorokaudessa voi kokea neljä vuodenaikaa”

Ensimmäinen pitkä robottiautokokeilu alkaa napapiirin pohjoispuolella Norjassa.

Pilottihankkeessa ajetaan kahdella Toyota Proace -ajoneuvolla, jotka on varustettu Sensible 4:n jokasään robottiauto-ohjelmistolla sekä monipuolisilla antureilla. Matkareitti on 3,6 kilometrin mittainen. Reitti kulkee Bodøn satamasta sairaalalle. Matkan varrella on kahdeksan pysäkkiä.

Yleisillä teillä toteutettava palvelu noudattaa paikallista 30 km/h nopeusrajoitusta.

Suomalainen Sensible 4 toteuttaa yhteistyössä Mobility Foruksen, Nordlandin läänin, Bodøn kunnan ja Borealin kanssa maailman ensimmäisen pitkän robottiautokokeilun napapiirin pohjoispuolella Norjassa, Sensible 4 kertoo tiedotteessa.

Suomalaisyrityksen jokasään robottiauto-ohjelmisto pääsee todelliseen testiin, sillä Bodø tunnetaan kaupunkina, jossa voi yhdessä päivässä kokea kaikki neljä vuodenaikaa.

Automaattisen liikenteen kokeilun on tarkoitus kestää ainakin puoli vuotta eli vuoden loppuun asti. Yöttömistä öistä alkava pilotti jatkuu siis ainakin keskitalven pahimpiin lumimyräköihin asti.