Näissä maissa on eniten henkilöautoja kotitaloutta kohden – arvaisitko Suomen sijoituksen?

Euroopan maista Kypros on se, jossa on eniten rekisteröityjä henkilöautoja kotitaloutta kohden.

Kyproksen kotitalouksissa kaksi autoa on todennäköisempi määrä kuin yksi.

KYPROKSEN lukema on eurooppalaisessa vertailussa 1,72 kappaletta.

Toiseksi vertailussa sijoittuu Puola, jossa on 1,67 autoa kotitaloutta kohden. Puolan autokanta on yksi Euroopan vanhimmista, sillä noin kolmannes maan teillä olevista autoista on yli 20 vuotta vanhoja.

Puolaa seuraa (1,66 autoa kotitaloutta kohden) Luxemburg, jossa autojen omistusaste oli korkein tuhatta asukasta kohti.

Harvaan asuttu Suomi sijoittuu listalla kahdeksanneksi lukemalla 1,31

1. Kypros 1,72 autoa kotitaloutta kohden

2. Puola 1,67

3.. Luxemburg 1,66

4. Malta 1,55

4. Italia 1,52

6. Portugali 1,31

7. Espanja 1,31

8. Suomi 1,31

9. Slovenia 1,27

10. Itävalta 1,26

Lähde: confused.com