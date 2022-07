Autotiheysvertailu: Suomi on Euroopan kärkipäässä

Eniten rekisteröityjä henkilöautoja Euroopassa on Luxemburgissa. Suomi sijoittuu 29 vertailumaan joukossa neljänneksi yhdessä Puolan kanssa.

Confused.com-sivuston tekemässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka monta rekisteröityä henkilöautoa on tuhatta asukasta kohden eri Euroopan maissa.

Euroopan korkein autonomistusaste on pienessä Luxemburgissa, jossa on 681 autoa tuhatta asukasta kohden. Maan asukkaiden keskimääräiset ansiot kuuluvat maailman korkeimpiin.

Toisella sijalla on Italia, jossa on 663 autoa tuhatta ihmistä kohden. Kolmannella sijalla on Kypros, jossa 645 ihmistä tuhannesta omistaa auton.

1. Luxemburg 681 autoa per 1 000 asukasta

2. Italia 663

3. Kypros 645

4. Puola 642

4. Suomi 642

6. Viro 598

7. Malta 597

8. Saksa 574

9. Itävalta 562

10. Slovenia 556