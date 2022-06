Tällainen on Volkswagenin tuleva sähköinen sedanmalli

Jos auto näyttää Volkswagen Arteonin ja ID.-sähköautoperheen risteytykseltä, lienee loogista, että nimeksi tulee ID. Aero.

Volkswagen ID. Aeron ilmanvastuskerroin on pieni. Perinteiset ovenkahvat on korvattu valaistuilla kosketuspinnoilla, jotka vähentävät ilmanvastusta edelleen.

Volkswagen tarjosi eilen maistiaisia maailmanlaajuisesti markkinoille tulevasta täyssähköisestä sedan-mallistaan, kun Kiinassa ensiesiteltiin uusi ID. Aero -konseptiauto.

Uuden täyssähköisen mallin tuotantoversion odotetaan tulevan ensin Kiinan markkinoille vuonna 2023. Volkswagenin suunnittelee Euroopan malliversion tuotannon aloitusta Emdenin tehtaalla vuonna 2023.

Tulevaisuuden malli sijoittuu premium-luokan keskikokoisten autojen sedan-segmenttiin. Pituutta autolla on lähes viisi metriä. Ilmanvastuskerroin on puristettu pieneksi, sillä se on vain 0,23. Volkswagenin mukaan ID. Aero tarjoaa toimintamatkaa yli 600 kilometriä. Auto on varustettu energiasisällöltään 77 kWh:n (netto) litiumioniakulla.

Volkswagenin täyssähköautojen MEB-alustarakenne mahdollistaa lyhyet ylitykset, pitkän akselivälin ja runsaat sisätilat, kuten on jo nähty esimerkiksi ID.4- ja ID.5-malleissa.