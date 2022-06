Bensiinin hinta laski, mutta Suomessa tankkaaminen on maailman kolmanneksi kalleinta

Bensiinin hinta laski Suomessa viime viikolla hieman pitkän nousun jälkeen, mutta silti kalliimpaa on tankata vain Hongkongissa ja Norjassa.

Maailmanlaajuisesti litrahintoja keräävä sivusto julkaisi tuoreet tiedot pumppuhinnoista. Maailman kolmanneksi kallein litrahinta 2,526 on Suomessa. Hongkongissa samainen laatu maksaa 2,875 euroa.

Myös dieselin hinta on Suomessa kolmanneksi kalleinta (2,497 euroa). Kalliimpi litrahinta on vain Hongkongissa ja Ruotsissa.

Bensiinin (95-oktaaninen) hinnat 27. kesäkuuta maissa, jossa litrahinta on yli kaksi euroa

Hongkong 2,875

Norja 2,548

Suomi 2,526

Islanti 2,468

Tanska 2,428

Kreikka 2,460

Alankomaat 2,352

Keski-Afrikan tasavalta 2,299

Monaco 2,263

Singapore 2,225

Iso-Britannia 2,211

Sveitsi 2,204

Israel 2,194

Ruotsi 2,170

Viro 2,169

Irlanti 2,169

Espanja 2,106

Portugali 2,101

Itävalta 2,089

Barbados 2,077

Italia 2,076

Latvia 2,074

Liettua 2,065

Ranska 2,037

Belgia 2,027

Lähde: globalpetrolprices.com

Polttoaineiden hinnat ovat olleet tänä vuonna jyrkässä nousussa Venäjää kohtaan asetettujen pakotteiden vuoksi.

Bensiinin hinta laski hieman viime viikolla pitkän nousun jälkeen, ilmenee Tilastokeskuksen seurannasta.

95-oktaanisen bensiinin hinta oli viime viikolla Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 2,55 euroa litralta, kun edeltävällä viikolla siitä maksettiin keskimäärin kaksi senttiä enemmän.

Sen sijaan dieselin litrahinta nousi viime viikolla 2,49 euroon edellisviikon 2,44 eurosta.

Huhtikuun alussa 95-oktaanisen bensiinin hinta oli 2,18 euroa litralta ja dieselin 2,26 euroa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut raakaöljyn hintaa, koska länsimaat pyrkivät minimoimaan venäläisen öljyn käyttöä. Venäjän on ollut vaikeampaa saada öljyään kaupaksi, ja Pohjanmeren Brent-laadun hinta on noussut voimakkaasti.

Lue lisää: Kuinka paljon mökkimatkasi maksaa? Katso laskurista

Myös euron heikentyminen suhteessa dollariin nostaa bensan hintaa, sillä raakaöljy ja öljytuotteet hinnoitellaan dollareissa.

Suomessa on päätetty alentaa väliaikaisesti polttoaineiden jakeluvelvoitetta, eli uusiutuvien osuutta myydystä polttoaineesta. Tämän pitäisi alentaa etenkin dieselin hintaa.