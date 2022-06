Ford julkisti juhannuksena uuden tehopakkauksen, jonka neljä sähkömoottoria, 50 kWh:n nestejäädytetty akku ja ajohallintajärjestelmä liikuttavat autoa noin 2 000 hevosvoiman teholla.

Ford Pro Electric Supervan -mallia on valmistettu vain yksi kappale. Fordin mukaan huipputehokkaan auton tarjoama ajodata antaa valmistajalleen mahdollisuuden venyttää sähköautojen suunnittelun ja liitettävyyden rajoja parantaakseen niin tulevaisuuden kilpa-autoja kuin normaaliin liikenteeseen tarkoitettuja ajoneuvojaan, ohjelmistojaan ja palveluitaan.

Noilla eväillä ultratehokas pakettiauto kiihtyy 0-100 km/h nopeuteen alle kahdessa sekunnissa.

Ford Supervan -mallien jatkoksi täyssähköinen liittyvä Ford Pro Electric Supervan julkistettiin Goodwood Festival of Speed -tapahtumassa Britanniassa.

Supervanin rata-ajoon suunnitellussa alustassa on komponentteja äskettäin julkistetusta E-Transit Customista, joka on Euroopan myydyimmän pakettiauton täyssähköinen versio. Suorituskykyä täydentävät lisäksi Fordin tuotantoautoista tuttu SYNC-teknologia ja Electric Supervanin toimintojen hallintaan suunnitellut lisäominaisuudet. Autossa on myös samanlaiset valittavat ajotilat ja jarruenergian talteenotto kuin Fordin normaaliin liikenteeseen tarkoitetuissa sähköautoissa.

Fordin ensimmäinen Supervan julkistettiin 1971.

– Nyt tuomme Supervanin 2000-luvulle. Auto tarjoaa huimat 2 000 hevosvoimaa, vertaansa vailla olevaa jännitystä ja uuden E-Transit Customin inspiroimaa ainutlaatuista tyyliä. Mutta suorituskyky ei ole pelkkiä hevosvoimia – Electric Supervan pystyy tuottamaan myös reaaliaikasta dataa insinööreille suorituskyvyn optimoimiseksi, ihan kuin parhaimmat kilpa-autot, Fordin urheiluosaston ylimmäinen johtaja Mark Rushbrook sanoi tiedotteessa.

Lue lisää: Nyt on hurja Porsche! Huipputeho yli tuhat hevosvoimaa