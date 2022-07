Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tällä viikolla, millaisia värejä suomalaiset suosivat autoissaan. Yhdysvalloissa iSeeCars-myyntisivusto kertoo, mitkä värit vähentävät eniten auton arvoa.

Ostaisitko räikeästi erottuvan oranssinvärisen auton ja alkaisit saman tien laskea jälleenmyyntiarvon putoamistahtia? Vanha totuus kirkuvista väreistä ja arvon laskusta pitää ajatella uusiksi, iSeeCars väittää.

Sivuston julkaisema katsaus koskee Yhdysvaltojen markkinoita. Tarkastelussa oli 650 000 kaupatun, hieman yli kolme vuoden ikäisen myyntihinnat. Tulos osoitti, että poikkeavat värit, kuten keltainen, oranssi ja violetti, voivat itse asiassa tarjota paremman jälleenmyyntiarvon kuin klassiset hopea, musta tai valkoinen.

Sivuston analyytikko Karl Brauer toivoo nyt, että useammat ihmiset uskaltavat valita värin, joka erottuu joukosta.

– Auton väri on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, kun ostaja päättää merkistä ja mallista. Arvon menetys on auton omistamisen suurin kustannus, ja ostajien on siksi harkittava värivalintaansa huolellisesti, hän sanoo.

Oranssi voi olla hyvä sijoitus.

Beige kori ei nosta tai alenna jälleenmyyntiarvoa kovin paljon, kertoo selvitys. Harmaan, mustan, valkoisen tai hopeanvärisen auton valitseminen ei heikennä eikä vähennä jälleenmyyntiarvoa. Keltaisen, oranssin tai violetin maalivärin valitseminen voi sen sijaan tarjota huomattavasti paremman jälleenmyyntiarvon.

Se, että keltaiset autot menettävät niin vähän arvoaan, johtuu luultavasti siitä, että väri on yleinen urheiluautoissa ja muissa pienissä erissä valmistetuissa malleissa.

– Keltaiset autot ovat niin epätavallisia käytettyinä, että ostajat ovat valmiita maksamaan niistä enemmän.

Näin paljon auton ulkoväri vaikuttaa jälleenmyyntiarvoon

Arvohäviö kolmen vuoden jälkeen prosentteina eri autoväreillä. Mitä alempi luku sitä parempi omistajalleen.

Keltainen 4,5 %

Oranssi 10,7 %

Violetti 13,9 %

Punainen 14,0 %

Vihreä 14,0 %

Sininen 14,3 %

Harmaa 14,3 %

Beige 14,4 %

Hopeaa 14,8 %

Keskimääräinen arvonalennus 15,0 %

Valkoinen 15,5 %

Musta 16,1 %

Kulta 16,7 %

Ruskea 17,8 %

Lähde: I See Cars

Ruskeaan taittuvaa väriä ei arvosteta ainakaan Yhdysvalloissa.

