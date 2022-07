IS tutustui virolaiseen sähköautoon: liikkuu kolmella pyörällä – erikoinen on myös pysäköintiviritys

Nostalgiahenkeä puhkuvan sähköisen Nobe-kolmipyörän pitäisi lupausten mukaan olla massavalmistuksessa jo ensi vuonna.

Kuten syvälle lokasuojiin uponneista pyöristä voi havaita, Nobe 100:n esituotantomallissa on myös ilmajousitus. Vakiovarusteena kyseistä herkkua sentään tuskin nähdään.

Sukkela ja vikkelä. Suunnilleen tätä tarkoittaa vironkielen sana Nobe, joka on monien yllätykseksi myös aivan sähköautomerkkinsä.

Tai no, auto ja auto, sillä ainakin toistaiseksi yhtiöllä on valikoimissaan vain yksi tuote, L3-luokan kolmipyörä Nobe 100.

Coupé-korisen retroajokin perää kohti kapeneva kori pitää joka tapauksessa sisällään automaiset kaksi etuistuinta ja lähinnä kauppakasseille sopivan takapenkin.

Sisustan ilme mitoituksineen on kuin suoraan 1960-luvulta. Automaisista tilajärjestelyistä huolimatta Nobe on kevytluokkaan kuuluva L3-kolmipyörä.

Sisätilojen yksityiskohtia hallitsevat lähinnä autoalan museoista tutut ratkaisut kuten turvatyynytön ohutkehäinen ohjauspyörä ja erilliset avattavat tuuletusikkunat.

Kun vielä kierroksen päälle tarkastelee vielä keulaa, ei ole mikään ihme, että mieleen tulevat esimerkiksi 1960-luvun italialaiset arkiurheiluautot.

Ulkokuoren ei kuitenkaan kannata antaa liikaa pettää, sillä teknisesti Nobe on täyttä nykyaikaa.

Pelliltä näyttävän hiilikuitukorin sisällä piilee nimittäin 26 kilowatin ajoakku sekä noin sataheppainen sähkömoottori.

Kehittäjänsä mukaan Nobe on hyvä ja vakaa ajettava. Kolmipyörän todellisten ajo-ominaisuuksien selvittäminen vaatii kuitenkin koeajon.

Teknisistä tiedoista selviää myös, että voima välittyy Nobessa etupyörille ja huippunopeutta laite kelaa karkeasti satakunta kilometriä tunnissa. Painoa on ajoakkuineen kaikkineen noin 860 kilogrammaa.

Ajamaan emme Nobella päässeet, joten siltä osin kokemus jäi vielä odottamaan itseään. Ajoasento laitteessa on kuitenkin kohtuullisen oloinen ja vähäisiin hallintalaitteisiin ulottuu ilman ongelmia.

Noben isän eli suunnittelija Roman Muljarin mukaan Nobe 100 -mallin alkaen-hinta on noin 31 000 euroa.

Muljarin tarkoituksena on lanseerata myös tehokkaampi ja noin kymppitonnin kalliimpi GT-versio, jossa olisi sitten tehokkaampi moottori ja kolmiveto eli ajomoottori myös takana.

Valmistaja sanoo ajoakun lataamisen vievän noin kaksi tuntia, mikä viittaisi 11 kilowatin lataustehoon.

Tilauksia Nobesta on Muljarin mukaan sisällä jo toistasataa, joista valtaosa Yhdysvalloista.

Suomalaisia Noben tilanneita on tällä hetkellä kaksi ja vuosituotannon suuruudeksi on kaavailtu noin 2 600 kappaletta. Kaikkiaan Muljarin suunnitelmissa on neljän eri Nobe-mallin lanseeraaminen, joista malli 100 olisi siis se ensimmäinen.

Ensi-ihmettelyjen jälkeen ilmaan jää ennen muuta kysymys siitä, kenelle Nobe oikein sopii?

Yksi Noben erikoisuuksista on nokkamaski, joka on todellisuudessa äänentoistolaitteiston suojaritilä. Musiikit kaikuivat toisin sanoen komeasti myös pysäköitynä.

Lyhyen istumisen ja ympärikävelyn perusteella vastaus on ehkäpä varakkaan perheen näyttävä kaupunkialueen kakkos- tai kolmoskulkupeli tai huomiota halajavan yrityksen mainosauto. Tai ehkä Nobe on kulkupeli pelkästään erikoista ulkonäköä arvostavalle.

Kulku takaistuimelle on varsin haastavaa ja polvitila vähissä. Lapsille ja tavaroille tila kuitenkin sopii.

Avaava sanapari taitaakin olla Noben ilmiselvä designluonne, josta jotain kertoo jo sekin, että Muljar on suunnitellut kaiken muun ohella Nobelle jopa jättiläismäisen seinätelineen.

Noben voi kuulemma vinssata rakennuksen seinälle – siis samalla sekä parkkiin että katseita kerääväksi seinäkoristeeksi. On siinä sitten naapurilla ihmettelemistä, jos ei muuta.

