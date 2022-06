Japanilainen autonvalmistaja ilmoitti juhannuksena, että sen uudessa Toyota bZ4X -mallissa voi olla pyöriin liittyvä ongelma. Euroopassa vain yksi ajoneuvo on luovutettu asiakkaalle, ja Suomeenkin uutuusmallia on tuotua vasta kaksi kappaletta.

Valmistaja on julkistanut tarkastuskampanjan liittyen bZ4X-malleihinsa.

Mahdollisessa ongelmatilanteessa pyöränpultit voivat löystyä, ja pyörän tukeva kiinnittyminen pyörännapaan vaarantua. Ääritilanteessa tämä saattaa johtaa renkaan irtoamiseen. Koska kyseessä on liikenneturvallisuuteen vaikuttava tekijä, on Toyota Motor Corporation päättänyt julkaista tarkastuskampanjan, yhtiö kertoi juhannuksena.

Suomessa maahantuojan tiedossa ei ole ainoatakaan tapausta, jossa pyöränpulttien mahdollinen löystyminen olisi aiheuttanut onnettomuuden tai vaaratilanteen.

Tarkastukset koskevat maaliskuun 2022 – kesäkuun 2022 välillä valmistettuja bZ4X-malleja, joita on Suomessa tasan kaksi kappaletta. Euroopassa kampanjan piiriin kuuluvia autoja on noin 2 700 kappaletta. Euroopassa ainoastaan yksi ajoneuvo on luovutettu asiakkaalle.

Kampanjan piiriin kuuluvat autot ovat ajokiellossa ja ajoneuvoihin suoritetaan tarvittavat toimenpiteet ennen niiden luovutusta asiakkaille. Toimenpide on asiakkaalle maksuton.

Ilta-Sanomien ensitestissä muutama viikko sitten pyörien kiinnityksissä ei havaittu minkäänlaisia ongelmia.