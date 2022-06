Main ContentPlaceholder

Autot

Lada Samarasta tehtiin taistelu­ajoneuvo – yhteen yksityis­kohtaan kiinnitetty erityistä huomiota

Ukrainaan on viety monenlaista sotatarviketta, mutta maassa rakennetaan myös itse ajoneuvoja rintamalle. Uutistoimisto AFP:n videossa näytetään, miten Zaporizzjan alueella on rakenneltu vanhoista Lada Samaran kilpa-automalleista taisteluajoneuvoja. Yhteen yksityiskohtaan on kiinnitetty erityistä huomiota: autosta pitää saada mahdollisimman hiljainen. Tekstitys englanniksi.

