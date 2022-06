Tässä on uusi Peugeot 408 – rikkooko se rajoja niin paljon kuin valmistaja uskottelee?

Peugeot esitteli tiistaina Pariisissa uuden 408-mallinsa.

Peugeot 408 muistuttaa Citroën C5 X -mallia. Polttomoottori- ja lataushybridiversioiden jälkeen tulossa on myös täyssähköinen 408.

Ranskalaisen autonvalmistajan markkinointiosasto pani parastaan tiedotteessaan kuvailemalla autoa ”viettelevän uudenlaiseksi”, ”kaavoja rikkovaksi” ja ”ensimmäiseksi laatuaan”.

Valmistajan mukaan fastback-tyyppinen 408 asemoituu yksinkertaisesti c-segmentin huipulle.

Viisiovisen korin pituus on 4,69 metriä eli se on kuusi senttimetriä 508-mallia lyhyempi.

Jos katsotaan kiihkottomasti pelkkiä lukuja, niin uutuudella on pituutta 4,69 metriä. Akseliväliä on saatu aikaan 2,79 metriä. Korkeutta löytyy 1,48 eli autoon pikemmin laskeudutaan kuin noustaan. Tavaratila on polttomoottoriversiossa runsas (536 litraa), mutta lataushybridiversiossa tila jää alle 500 litran (471 litraa).

Peugeot 408:n moottorivalikoima sisältää kaksi lataushybridiversiota (180 hv ja 225 hv) sekä 130-hevosvoimaisen bensiiniversion. Kaikki kolme voimalinjavaihtoehtoa on yhdistetty 8-portaiseen EAT8-automaattivaihteistoon.

Lataushybridien litiumioniakku on kapasiteetiltaan 12,4 kWh. Suomessa 408:ssa on vakiona tehokkaampi yksivaiheinen 7,4 kW:n sisäinen laturi, joka nopeuttaa esimerkiksi asiointilatausta. Peugeot ei mainitse sähköajon toimintamatkaa. Täyssähköinen versio on tulossa myöhemmin.

Peugeot 408 tarjoaa kuljettajalle ja matkustajille uusimman version i-Cockpit-ohjaamosta, jonka tunnistaa kompaktista ohjauspyörästä.

Peugeot 408 saapuu markkinoille vuoden 2023 alussa. Tuotanto alkaa Mulhousessa Ranskassa ja pian sen jälkeen Kiinan Chengdussa paikallisille markkinoille.

Ilmanvastuskerroin on 0,28.

Voimakas etusäleikkö on olennainen osa keulailmettä.

20-tuumaiset vanteet tulevat lisävarusteena.

Merkille tunnistettavat viirut takavaloissa.

