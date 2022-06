Vielä muutama vuosi sitten aivan erinomaisen käypää valuuttaa olleista farmaridieseleistä on nyt kysyntään nähden ylitarjontaa. Ainakin keskikokoluokassa.

Käyvätkö noin 15 000 euron hintaiset hieman yli tai alle 100 000 kilometriä ajetut takavuosien suosikkiautot eli tavalliset keskiluokan dieselfarmarit enää kaupaksi? Ja jos, niin mihin hintaan?

Selvitimme asiaa soittamalla yhteensä viidelle yksityismyyjälle, joista jokainen myi Nettiauto-palvelussa noin 4-6 vuoden ikäistä dieselfarmariaan.

Kaikki mukaan valikoituneet autot olivat ilmoitusten perusteella vähintäänkin kohtuullisen hyväkuntoisia ja siistejä sekä myös asianmukaisesti huolletuiksi kerrottuja tapauksia.

Lue lisää: Yksi ryhmä on ryhtynyt vieroksumaan bensiiniautoja – yritykset raportoivat myös dieselin osuuden pudonneen reippaasti

Autot oli lisäksi hinnoiteltu muihin samanlaisiin automalleihin verrattuna niin sanotun hintahaitarin alapäähän, minkä lisäksi neljästä viidessä ilmoituksessa oli myös jonkinlaiseen rohkeaankin tarjoamiseen kehottava ilmaisu.

Soittokierroksen perusteella yhä hyvässä käyttöiskussa olevien tavallisten dieselfarmareiden myyntinäkymää voi tällä hetkellä kuvailla synkäksi.

– Olet ensimmäinen joka soittaa, yhtään tarjousta ei ole tullut, kertoi Volkswagen Golf TDI Variantia myyvä yksityishenkilö, joka kertoi tiputtaneensa kuuden viikon myyntiaikana autonsa pyyntihintaa jo kolme kertaa.

Lue lisää: Bensiinin ja dieselin hinta uhkaa nousta yhä – professori Ylelle: ”Kyllä se varmaan voi alkaa kohta jo kolmosella”

Ford Focus Wagon TDCi-dieselin myyjä taas sanoi yrittävänsä kaupata autoaan yksityisesti, sillä autoliikkeet eivät ole sitä halunneet häneltä ostaa.

– Sanottiin suoraan, ettei näillä ole kuin käyttöarvoa. Tämä on tyttären auto ja nyt seisonnassa, koska dieselillä ajaminen on niin kallista. Ihan täysin toimiva hyvä auto, ja aika uusikin.

Kolmas henkilö puolestaan kertoi, että vielä vuosi sitten fiksusti hinnoitellut farkkudieselit kävivät yhä kohtuullisesti kaupaksi, mutta eivät enää.

– Olen tuonut näitä Ruotsista useita. Koronan aikanakin kolme. Tämä on ensimmäinen jota en saa myytyä edes alle omakustannehinnan. En varmuudella tuo Suomeen enää yhtään dieseliä, hinnat ovat tippuneet kannattavuuden alle, kertoi dieselmoottorisen Volvo V60 -farmarin myyjä.

Lue lisää: Raportti: Suomi rokottaa autoilun veroilla jo yli 20-kertaisesti Viroon verrattuna – etelä­naapurikin ennakoi bensa- ja diesel­tulojen romahtamista

Opel Astra Sports Toureria myynyt yksityishenkilö oli niin ikään pettynyt ostajien olemattomaan kiinnostukseen.

– Kirjoita, että tämä on aivan järjetöntä kansallisomaisuuden haaskaamista. Hallituksen pitäisi alentaa dieselin hintaa. Nyt diesel(polttoaine) on ollut jopa kalliimpaa kuin bensa. On ihan selvää, että kukaan ei halua dieselautoa jos hinnat voivat muuttua näin päin. Inflaatio syö (rahan) arvoa ja dieselautoilijoiden omaisuuden arvo laskee samalla. Tämä on (dieselillä ajaviin kohdistuva) varkaus.

Astrasta ei myöskään ollut tullut yhtään tarjousta, vaikka auto oli ollut myytävänä jo viikkoja ja pyyntihinta oli myyjän mukaan ”Nettiauton halvin”.

Soittokierroksen viimeisen tapauksen eli Seat Leon Sportstourerin omistajan taktiikkana oli pyrkiä muuttamaan autonsa euroiksi vaihtamalla se ensin toisenlaiseen.

– Ei näytä enää siltä, että tämä menisi (riittävällä) rahalla kaupaksi. Yritän saada (dieselmoottorisen Seatin) vaihdettua ensin vaikka välirahalla johonkin sopivaan bensiiniautoon jonka voisin myydä (rahalla) pois toivottavasti asialliseen hintaan.

Lue lisää: Hallituksen suunnitelma nostaa esiin veroidean, jossa naisten sähköautoilua tuettaisiin enemmän kuin miesten

Kysyimme kaikilta haastatelluilta myös siitä, näkevätkö he vielä joskus itsensä ostamassa uutta tai käytettyä dieseliä. Viidestä henkilöstä yksikään ei vastannut kysymykseen kyllä.

– Ehkä. Tai en. En varmaan. Tämä tilanne on sairas. Diesel olisi hyvä tekniikka, mutta se on pilattu kustannuksilla, Astra-myyjä sanoi.

Näyttää siis siltä, että ainakin keskikokoisen dieselfarmarin ostajalle olisi nyt tarjolla niin sanottua ostajan markkinaa.