Puoli miljoonaa maksava Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic IS:n ensitestissä: Kuin herran kukkarossa!

Ensitesti: Mercedes-Maybach GLS on typerryttävän ylellinen luksuslaite.

Mercedes-Maybach GLS on todella ylväs ilmestys. Yli 5,2-metrinen jättiläinen saa kaksivärimaalauksesta uudenlaista pirteyttä, joka keventääkin auton yleisilmettä huomattavasti.

Ensitestijutun otsikon sanonta kertoo tilanteesta, jossa ollaan Raamattua lainaten turvallisessa ja rauhallisessa paikassa. Kun ollaan herran kukkarossa, ovat asiat vallan mainiosti mallillaan.

Sellaisena positiona voisi toimia vaikkapa jutun Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic – pyörillä liikkuva umpiylellinen luksuslaite, johon Mercedes-Benz on upottanut lähestulkoon kaiken teknisen huippuosaamisensa.

Herraskaista kukkaroa tarvitaan toki muutenkin, sillä tämän äveriään hemmotteluauton hinta kohoaa auto- ja arvonlisäveron siivittämänä sfääreihin, joihin harvan kulkineen hintalappu yltää: lähestulkoon puoleen miljoonaan euroon. Pelkkää autoveroa on tässä pelissä yli 215 000 euroa. Huh!

Summat ovat sellaisia, että tavan tallaajien mielestä koko touhussa ei ole enää mitään tolkkua. Tällaisilla rahamäärillä on totuttu käymään kauppaa taloista ja kiinteistöistä, ei autoista. Mutta se piirtää, jolla on liitua.

Maybachilla on pitkä historia, joka ulottuu aina vuoteen 1909 saakka. Ensimmäinen Maybach-auto saatiin markkinoille vuonna 1921 – siis 101 vuotta sitten.

Nykypäivän Maybachit rakentuvat Mercedes-Benzien S- ja GLS-sarjojen autoille. Käytännössä valmistaminen etenee niin, että perus-GLS otetaan tietyssä vaiheessa sivuun linjalta, ja tilatun Maybach-version kuorruttaminen voi alkaa.

Esimerkiksi uudessa GLS:ssä on vakiovarusteena kolme istuinriviä, mutta lisävarusteena on saatavana toisen istuinrivin erillisistuimet, jolloin kolmas istuinrivi jää pois. Tämä Mercedes-Maybach on siis nelipaikkainen, ei seitsemänpaikkainen.

Kuljettajan paikalla herkutellaan, sillä ohjaamo on hyvin ylellinen. Nahkaa on kaikkialla, verhoiluun oli testiautossa käytetty yli 44 000 euroa.

Ohjauspyörä on muodoltaan ja toiminnoiltaan Mercedes-Benzeistä tuttu.

Lisävarustelu ja yksilöinti ovatkin oleellisinta Maybach-territoriota. Auton lähtöhinta on noin 321 000 euroa, mutta erilaisten lisävarustepakettien myötä loppusumma kasvaa aiemmin mainittuun puoleen miljoonaan.

Kuinka ihmeessä? No, esimerkiksi pelkästään erilaisiin nahkaverhoilupaketteihin uppoaa noin 44 000 euroa, erillistilattavaan kaksivärimaalaukseen 23 000 euroa, taottuihin vanteisiin 8 000 euroa ja huippuhifiin reilut 5 000 euroa. Ja sitä rataa. Ei siis ihme, että hintaa kertyy.

Varmaa on myös, että toista aivan samanlaista peliä ei tule koskaan vastaan.

Voiman Mercedes-Maybach GLS:ään tuottaa maineikkaan AMG:n kaksin turboin kutittelema nelilitrainen V8-monsteri. Tämän voimapatin erityispiirteitä ovat esimerkiksi twin scroll -turboahtimet, jotka on sijoitettu moottorin sylinteriryhmien väliin. Sylintereitä lepuutetaan osakuormalla.

Eksotiikkaa ovat myös natriumtäytteiset pakoventtiilit ja vesijäähdytetty (kyllä!) moottorin ohjainyksikkö. Ei siis ihme, että keulalla on voimaa ja vääntöä kuin juhannusjuhlien alkuillan toiveikkuudessa – siis silloin kun kesä on vielä edessä, loma aluillaan ja kestolotto vetämässä.

Takaistuimen erillisistuimet ovat noin 5 000 euron lisävaruste. Istuimet sulkevat matkustajat syleilyynsä, ja niiden välistä löytyy muun muassa viilennetty jääkaappi matkajuomille (noin 1 500 euron lisävaruste).

Korkeaan autoon pitää kiivetä. Avuksi tulevat auton alta automaattisesti esiin työntyvät pitkät ja tyylikkäät astinlaudat, joita kelpaa polkea myös kiiltonahkakengillä. Tilaa on niin edessä kuin takanakin todella hulppeasti. Takaistuimet kallistuvat tarvittaessa lähes makuuasentoon. Ajoasennosta saa helposti sujuvan, ja lähes 2,8-tonnisen nelivetoisen maantielaivan voi ohjata kesäkadulle.

Takaistuimissakin on luonnollisesti useita eri hierontatoimintoja, joita voi kätevästi ohjata takaistuinten kosketusnäytöiltä.

Ilmajousitus on itsestäänselvyys, ja se pitää maavaran riittävänä, vaikka auto olisi kuormattu täyteen. Se myös ja laskee korin korkeustasoa autoon menoa ja sieltä poistumista varten, tavaratilan kuormaamista ja kuorman purkamista varten tai polttoaineen säästämiseksi moottoritiellä.

Samoin ilmajousitus nostaa koria, jotta maaston epätasaisuudet eivät häiritsisi menoa – joko automaattisesti tai kuljettajan toiveesta. Eteneminen onkin hyvin sivistynyttä ja ylevää, eikä ulkomaailma tunnu ulottuvan tämän auton sisuksiin.

Suuri panoraamakattoluukku on vakiovaruste.

Suuren auton ohjastaminen on tehty helpoksi. Ohjaustuntumaa voi luonnehtia rauhalliseksi, mutta auton ulkomitat tekevät kaupungissa ajamisesta hieman tukalan tuntuista.

Moottoritien rampista auto singahtaa vauhtiin sport-ajotilassa hämmästyttävällä jäntevyydellä. Ajotiloista erityinen Maybach-tila vaikutti parhaalta kompromissilta suorituskyvyn, hallittavuuden ja mukavuuden kesken.

Tyylikäs astinlauta kääntyy auton alta automaattisesti esiin.

Kulku on erittäin hiljaista myös moottoritienopeuksissa, mutta yllättävää kyllä, autoa pitää hieman ohjailla aktiivisesti pitkillä suorilla. Mahtava omamassa ja peräti 23-tuumaiset pyörät vaikuttavat varmasti asiaan.

Mercedes-Maybachit ovat Suomessa todella harvojen herkkua. Muille ne ovat unelmien rakennusainetta, jota sitäkin tarvitaan.

Tausta Maybach • Maybachin perustivat Wilhelm Maybach ja hänen poikansa Karl Maybach vuonna 1909. • Yritys valmisti alun perin diesel- ja bensiinimoottoreita Zeppelineihin. • Ensimmäisen auton prototyyppi valmistui 1919, tuotantoversio esiteltiin Berliinin automessuilla 1921. • Vuosien 1921 ja 1940 välillä Maybach valmisti useita luksusmalleja, esimerkiksi W3, DS7 Zeppelin, SW38 ja JW61. • Noin 1 800 Maybachia valmistettiin ennen toista maailmansotaa. Sodan jälkeen alkuperäisen yhtiön autotuotanto ei enää koskaan alkanut uudelleen. • Daimler-Benz osti yrityksen vuonna 1960.

Tekniikka Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic Moottori V8, 3 982 cm³, kaksi turboa, 426 kW (579 hv) 6 000–6 500 r/min, 980 Nm 2 500–5 000 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 4,9 s, huippunopeus 250 km/h Kulutus 13,2 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 301 g/km Voimansiirto A9, neliveto Mitat p 5 205, l 2 157, k 1 838 mm, akseliväli 3 135 mm, omamassa 2 785 kg, tavaratila 520 l, tankki 90 l Hinta 495 148 euroa

