Matkailuajo­neuvojen kallein vuokrausaika on käsillä – tiedätkö oikeasti, mitä hinnat pitävät sisällään?

Matkailuajoneuvojen vuokrat noudattavat kysynnän ja tarjonnan lakia, ja nyt lähestytään kalleinta ajanjaksoa. Pelkkä vuokrahinta ei kuitenkaan aina kerro koko totuutta, mikä tekee vertailemisesta hankalaa.

Caravan-lehti selvitti kesäkuun alussa ilmestyneeseen numeroonsa matkailuajoneuvojen vuokrahintoja eri ajanjaksoilla. Selvityksen teon yhteydessä tuli ilmi, että matkailuajoneuvojen vuokrien vertaileminen on huomattavasti vaikeampaa kuin henkilöautojen vuokrien vertaileminen, sillä muuttuvia tekijöitä on paljon. Selvityksessä ei huomioitu yksityisiä vuokraajia, joiden hinnat ovat todennäköisesti hiukan pienempiä kuin ammattimaisten vuokraajien hinnat.

Kysyntä vaikuttaa vuokran suuruuteen muita muuttujia enemmän. Vuokrat ovat kovimmat heinä- ja elokuussa, jolloin vuokrahinta lähes tuplaantuu alkukesään ja syksyyn verrattuna.

Caravan-lehden vuokrahintavertailun mukaan matkailuauton viikkovuokra on alku- ja loppukesällä 800–1 000 euroa, mutta kovimman sesongin aikana 4–5 hengen matkusteluun sopivan puoli-integroidun vuokrat ovat 1 100–1 600 euroa.

Vuokran suuruuteen vaikuttaa ajoneuvon kokokategoria eli se, onko kyseessä retkeilyauto, van-malli, puoli-integroitu, integroitu vai alkoviauto. Pakettiauton koriin rakennetut peltikoriset retkeilyautot sopivat lähinnä pariskunnan tarpeisiin, ja niitä saa heinä- ja elokuussa vuokralle 1 100–1 300 eurolla – kovimman lomasesongin ulkopuolella retkeilyauton saa käyttöönsä viikoksi 700–900 eurolla.

Merkittävä osa vuokralle tarjottavista matkailuautoista on henkilöautokortilla ajettavia puoli-integroituja.

Enemmän vuode- ja matkustajapaikkoja tarjoavista alkoviautoista pyydetään yleensä hiukan kovempia vuokraa kuin puoli-integroiduista. Matkailuvaunun viikkovuokra on kesällä 700–800 euroa.

Euroopan suurin matkailuautovuokraamoketju McRent siirtyi jo pari vuotta sitten samantyyppiseen joustavaan hinnoitteluun, joka on käytössä lentoyhtiöillä ja hotelleilla, eli yrityksen vuokrahinnat vaihtelevat kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Ammattimaisilla toimijoilla on – tai ainakin pitäisi olla – hinnastoissa tai nettivarausjärjestelmissä tiedot myös erilaisten lisäpalveluiden hinnoista. Ja erilaisia lisiähän tarvitaan, sillä reissattaessa tarvitaan ajoneuvon lisäksi kaasua, vessan kemikaaleja, ruokailuvälineitä, petivaatteita, siivousta, säiliöiden tyhjennystä… Kaikki ajoneuvon varusteluun liittyvät asiat pitää selvittää etukäteen, että matka pääsee alkamaan sujuvasti.

Ruokailu- ja ruuanlaittovälineet kuuluvat usein vuokraan. Suomalaiset vuokraajat tuovat yleensä mukana omat petivaatteet.

Varsinkin kaasupulloihin liittyvät käytännöt vaihtelevat: kaasu voi kuulua vuokraan, pullot pitää palauttaa täysinä, jne. Jos lämmitystä ei tarvita, kaasun kulutus on erittäin pientä, ja pullon vaihtaminen täysinäiseen viikon vuokrauksen jälkeen on melkoista tuhlausta – siitä huolimatta, että 11 kilon kaasupullo maksaa vain 25–30 euroa.

Kaasupullojen kuuluminen vuokraan pitää varmistaa. Kaasua kuluu kesällä vähän, mutta pullojen vaihtoon kannattaa silti perehtyä.

Kaasun lisäksi on tärkeää selvittää, kuuluvatko esimerkiksi vessakemikaalit, keittiö- ja ruokailuvälineet, latauskaapeli, pyöräntasauskiilat ja navigaattori vuokraa. Lisähintaan saa yleensä ulkokalusteet, grillin ja liinavaatteet.

Ajoneuvon palautuksen pitää onnistua ilman lisäkustannuksia, kun sen jätevesisäiliö ja wc-pönttö on tyhjennetty sekä auto on siivottu perussiistiksi. Nämä toimenpiteet voi tietysti myös teettää lisämaksusta vuokranantajalla.

Kemiallisen vessan pitäisi olla vuokrauksen alkaessa käyttövalmiina, mutta vessan tyhjennykseen ja kemikaalien käyttöön pitää saada ohjeet.

– Meillä ihmisillä on erilaisia käsityksiä siisteystasosta eli siitä, kuinka siisti auton pitäisi olla lähtiessä ja palautettaessa. Nämä asiat kannattaa keskustella selviksi ennen matkaa, ettei ajoneuvoa palautettaessa tule ikävää yllätystä, kun ajoneuvo ei olekaan vastapuolen mielestä asiallisessa kunnossa, kertoo Kangasalta kolmea autoa ja kahta vaunua vuokraavan Esarentin yrittäjä Esa Lehto.

Vaunua vuokrattaessa pitää huomioida autolle sallitun vetomassan lisäksi mahdollisesti tarvittava adapteri virtapistokkeiden väliin sekä käytännössä aina tarvittavat lisäpeilit. Varsinkin peilit ovat asia, minkä vaunua ensimmäisen kerran käyttävä helposti unohtaa. Peilien pitäisi ehdottomasti kuulua vaunun vuokraan, ja tarjolla pitäisi olla erilaisia peilimalleja.

Monella isommalla toimijalla kilometrit ovat ainakin kesäaikaan vapaat, mutta tämäkin pitää ehdottomasti selvittää varausta tehtäessä. Auto otetaan vastaan ja palautetaan polttoainetankki täynnä – tai lopputankkauksesta maksetaan. Myös tuorevesisäiliön pitäisi olla täynnä ja vessan käyttövalmiina. Nykyään itsestään selviin asioihin pitää kuulua myös riittävä määrä AdBlue-liuosta.

Matkailuvaunuja tarjotaan vuokralle huomattavasti vähemmän kuin matkailuautoja.

Matkasuunnitelma kannattaa tehdä ainakin löysästi eli miettiä, missä aikoo yöpyä ja mihin aikoo mennä. Näin kilometrejä voi verrata omaan budjettiin laskemalla matkailuauton kuluttavan dieseliä 15 litraa sadalla kilometrillä.

Vuokrasta pitää yleensä maksaa jokin osa – jopa puolet – varauksen yhteydessä ja loppusummakin selvästi ennen vuokra-aikaa. Peruutusehdot sekä mahdollisen matkan aikaisen vakuusmaksun suuruus ja maksutapa on syytä selvittää etukäteen. Yhtä tärkeää on varmistua vakuutusturvan olemassaolosta ja omavastuusta, joka on yleensä tuhannen euron luokkaa.

