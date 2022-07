Tämä Toyota on suomalaisille kielletty nautinto – ensitestissä todella hauska uutuus

Toyotalla on Euroopassa myynnissä kahden vuoden ajan GR86-urheiluauto, joka on hauskempi kuin ehkä mikään muu viime vuosina ajamistamme uutuuksista.

Pasadena, Yhdysvallat

Oikeastaan Toyota GR86:sta kirjoittaminen on autolla ajamisesta nauttivien kiduttamista.

Ensinnäkin urheiluauto on myynnissä Euroopassa vain kahden vuoden ajan, sillä sen jälkeen kiristyvät pakokaasu-, melu- ym. määräykset pudottavat auton pois Toyotan mallistosta.

Suomessa tilanne on vielä surullisempi, sillä maahantuoja päätti ettei se ota GR86:aa meillä myyntiin ollenkaan.

No, kerrotaan autosta silti.

Toyotan mukaan uusi GR86 on analoginen auto digitaalisessa aikakaudessa. Kuvaus pitää erinomaisesti paikkansa, sillä pieni urheiluauto tarjoilee vanhan hyvän ajan ajamisen hauskuuden.

Hallintaa ei ole rajoitettu liikaa digitaalisilla avuilla, vaikka sellaisia osin viranomaisten määräyksestä on autossa mukana.

Kauniin hillittyjä linjoja, jotka loppuvat perässä tavaratilan kanteen integroituun spoileriin ja alempana näyttävään diffuusoriin.

Oikeastaan ainoa keinotekoinen asia GR86:ssa on ääni, joka muistuttaa jonkin verran kuusisylinteristä. Näin siitäkin huolimatta, että konepellin alla on Subarun suunnittelema nelisylinterinen vastaisku- eli bokserimoottori, mutta palataan siihen myöhemmin.

Kieräytetään aikaa vuosikymmen taaksepäin, jolloin Toyota esitteli GT86:n (ja Subaru sen kaksoissisar BRZ:n). Henkisesti uusi urheiluauto oli kuin keskimoottorisen MR2:n ja Celican yhdistelmä.

Mallinimen numero tuli 1980-luvun takavetoisesta urheilullisesta Corollasta ja muotoihin otettiin piirteitä myös legendaarisesta 1960-luvun lopulla myydystä 2000 GT -urheiluautosta.

Yhdeksän vuoden aikana Toyota toimitti asiakkaille 226 000 kappaletta GT 86:ta, joten sille oli selvästi sosiaalinen tilaus. Pieni urheiluauto ei loistanut niinkään suoritus­kyvyllään, vaan ajettavuudellaan. Uutta mallia suunniteltaessa kauniin auton hyviä ominaisuuksia vahvistettiin ja puutteita poistettiin.

Hallintalaitteet on sijoitettu erinomaisesti ja ne toimivat melkein pelkällä ajatuksella.

Vaikka autolla on uusi nimi GR86, se on pikemminkin tavallista syvällisempi uudistus kuin täysin uusi automalli. Alustan ja korin mitat ovat säilyneet lähes sentilleen ennallaan. Ulkonäköä on kehitetty ja aerodynamiikkaa parannettu. Uutuus on kolmas varsinainen Gazoo Racing -malli Yarisin ja Supran rinnalle. Etuvalojen tyyli on lainattu jälkimmäisestä.

Eniten kaivattu asia oli tehon lisäys, minkä takia uuteen malliin odotettiin ahdinta. Sitä ei saatu, sillä se ei olisi mahtunut konehuoneeseen. Sen sijaan moottorin iskutilavuutta kasvatettiin viidenneksellä, mikä lisäsi tehoa ja vääntömomenttia vastaavasti. Koska omamassan ei annettu nousta (mm. katto, etulokasuojat ja konepelti alumiinia), GR86 on paljon edeltäjäänsä ripeämpi. Mikään superurheiluauto se ei vieläkään ole, mutta kiihdytys nollasta sataan onnistuu yli sekunnin nopeammin kuin ennen.

Vaikka yhä useammassa autossa on nykyisin automaattivaihteisto, GR86:n voi valita myös käsivalintaisella vaihteistolla. Molempiin tutustuttuani en missään nimessä valitsisi tähän autoon automaattia. Vaikka sitä voi hallita myös käsivalintaisen ohjauspylvään siivekkeistä, niin käsivalintaisessa on aivan toinen tunnelma. Kun vielä vaihtaminen sujuu napakasti ja nopeasti sekä kiihdytykset ripeämmin, niin automaatit voi jättää yhdysvaltalaisille.

Kuljettajan paikalle pudottaudutaan, eli kohtuullinen notkeus on ajajalta toivottavaa. Paikalle päästyä voi nauttia GT86:een verrattuna uudesta näkymästä, kun edessä on digitaalinen mittaristo ja kosketusnäyttö on kasvanut 8-tuumaiseksi. Ne eivät ole liian moderneja, vaan auton olemus vastaa hyvin sen ajettavuutta. GR86:ssa on takaistuin, mutta se on lähinnä ostoksia tai pikkulapsia varten, enkä edes yrittänyt pujottautua sinne. Tavaratila on kohtuullisen kokoinen.

Sitten auto napista käyntiin, vaihde ykköselle ja liikkeelle. Aiempi GT86 ei ollut rakenteeltaan mitään meltorautaa, mutta uuden GR86:n vääntö- ja kiertojäykkyys ovat yli 50 prosenttia suuremmat. Käytännössä se tarkoittaa, että jousitus toimii erittäin täsmällisesti. Samaa voi sanoa tarkasta ohjauksesta, jossa vielä tuntumakin on erinomainen.

Edessä on joustintuet ja takana kaksoistukivarret. Sähkötoiminen ohjaustehostin on sijoitettu uuteen paikkaan ja ohjauspyörä kääntyy laidasta laitaan vain kaksi ja puoli kierrosta. Kaikissa pyörissä on jäähdytetyt levyjarrut ja painonjakauma on melkein ihanteellinen 53:47. Rengaskooksi on valittu hyvin maltillinen 215/40. Perusmallissa vanteet ovat 17-tuumaiset ja paremmissa varustetasoissa tuumaa suuremmat.

Toyotassa ei odottaisi näkevänsä vastaiskumoottoria, joka paljastaa yhteistyö Subarun kanssa.

Kaiken tuon tuloksena GR86:lla ajaminen on yhdellä sanalla kuvattuna hauskaa. Jokainen kaarre saa hymyn huulille, kun keula on sentilleen toivotulla linjalla. Jos linjaa haluaa kiristää tai loiventaa, voi painaa tai keventää kaasupoljinta.

Vauhdin ei tarvitse olla hurja, vaan oikeastaan serpentiinit ja muut erittäin mutkaiset pienet asvalttitiet sopivat tälle autolle kaikkein parhaimmin. Toisaalta sillä etenee mielellään myös valtateillä ja kaupungissa. Taajamissa tosin toivoisi parempaa näkyvyyttä eri suuntiin.

