Koeajo: Lexus NX 450h perustuu vahvasti Toyota-tekniikkaan.

Viime vuoden puolella esitelty uusi Lexus NX korvaa vuonna 2014 markkinoille tulleen edeltäjän. Mallinimen kirjaimet NX viittaavat sanoihin ”Nimble Crossover” eli ketterään kulkineeseen.

Uusi NX on saatavana Suomessa kahden eri voimanlähteen versiona. NX 350h on Lexuksen neljännen sukupolven perushybridi, mutta pistokehybridi NX 450h+ tarjoaa paremman energiatalouden ja suorituskyvyn. Tosin hintaakin kyllä kertyy.

Lexuksen uusi Tazuna-konsepti: ajoasennon löytäminen on helppoa, joskin ohjauspyörä etäisyyssäätö on lyhyehkö pidemmille kuljettajille, ja ohjauspyörä jää lepäämään lähelle polvia.

Uusi NX perustuu samalle GA-K-perusrakenteelle kuin nykyinen Toyota RAV4, ja etenkin sen pistokehybridiversion kanssa yhtäläisyydet ovat ilmiselviä. Autot ovat ulkomitoiltaan hyvin samankokoiset; esimerkiksi NX:n akseliväli on millilleen sama kuin Toyotassa. Tekniikkakin on pääosin samaa, samoin suorituskyky. NX on kasvanut edeltäjäänsä verrattuna kaksi senttiä pituutta ja leveyttä, 5 mm korkeutta ja raideväli on 30 mm pidempi. Auto istuu siis entistä tukevammin tassuillaan.

Ohjauspyörän kehä voisi olla paksumpikin. Monitoiminäppäimet vaativat käytännössä yllättävää opettelua, jotta käyttö olisi sujuvaa.

Muotoilullisesti NX erottuu poikamaisesti räiskitystä RAV4:stä selkeästi edukseen. NX:n keula vaikuttaa nyt sopusuhtaiselta, jopa sulavalinjaiselta. GA-K-perusrakenteen käyttö on mahdollistanut pyörien sijoittamisen lähemmäs kulmia, ja niinpä etu- ja takaylitykset ovatkin lyhyet. Perän voimakaslinjainen muotoilu on kruunattu koko auton levyisellä takavalojärjestelyllä, ja Lexus-logo on korvattu kirjaimin.

Kasvaneet ulkomitat tuntuvat sisällä. Tilaa on edessä hyvin ja takanakin kohtalaisesti, joskin kuljettajan ja etumatkustajan tilat ovat hieman kapeahkot. Etuistuimet voisivat antaa hieman enemmän sivutukea, muutoin ne ovat hyvät. Reisituki ei kuitenkaan ole säädettävissä edes koeajetussa keskitason Executive-varustetasossa, ja etumatkustajan istuimesta puuttuu ristiselän tuen säätö. Merkillistä, tässä hintaluokassa.

NX 450h+ -mallin tekniikka rakentuu Toyotastakin tuttuun 2,5-litraisen polttomoottorin, 18,1 kWh:n ajoakun ja nelivedon muodostaman kokonaisuuteen. Järjestelmän suurin teho on 306 hevosvoimaa. Tärkeää sähköajoa järjestyy maksimissaan 65 kilometrin verran, ja EV-tilassa huippunopeus on 135 km/h.

Sähköajossa kulku on sivistynyttä pienemmissä nopeuksissa, mutta yllättävän tahmeaa enemmän vauhtia pyydettäessä. Polttomoottorin apuun loikatessa kulkuun saadaan kuitenkin jo kunnon kiihtyvyyttä.

Takana tila riittää niin polvi- kuin päätilankin osalta keskimittaista pidemmällekin, ja esimerkiksi varvastilaa on kerrankin mukavan paljon. Käytännössä takaistuin on kuitenkin suunniteltu kahta matkustajaa ajatellen.

Perusajossa NX on etuvetoinen; ajotilat ovat normal, eco ja sport. Sisälle ei kuulu tuulen tai ilmavirran suhinoita, mutta rengasmelu on auton premium-status huomioiden yllättävän kuuluvaa jo nopeudessa 80 km/h.

Sähköajoa järjestyi alkukesän lämmössä reilut 60 kilometriä. Sähköajon kunnollinen pituus on miellyttävä yllätys. Kulutus asettui koeajolla sähköajossa keskimäärin 25,1 kWh:n tuntumaan sadalla ja bensiiniä paloi keskimäärin vain 3,5 litraa sadalla, koska auto toimii sähkön loputtua taloudellisesti perushybridin tapaan.

Turhaa kikkailua? Uudessa e-latch-järjestelmässä sähköinen avauspainike korvaa perinteisen, oven sisäpuolisen avauskahvan.

Lue lisää: Toyota on myöntänyt valtavalle määrälle käytettyjä autoja takuun kaltaisen lisäturvan – sisältää myös tuontiautot ja muualla huolletut

Sen sijaan latausnopeudessa NX 450h+ antaa kovimmille kilpailijoilleen etua: sisäinen laturi on vain 6,6 kW:n tehoinen. Niinpä matkan aikana tapahtuvien pysähdysten aikana latauksesta ei juuri hyötyä ole, ellei halua notkua latauspisteillä tuntikausia.

Lue lisää: IS koeajo: Lexuksen keulalla laulaa aito viisilitrainen V8

Jousitus on onnistuneesti säädetty, ja NX suoriutuu oikeastaan kaikilla erilaisilla ajopinnoilla vallan mallikkaasti. Kaupungissa NX lipuu etenkin sähköajossa mukavan sulavasti eteenpäin. Mutka-ajossa ohjaustuntuma vaikuttaa neutraalin siistiltä, ja pyörien suunnasta saa asiallisen palautteen ohjauspyörälle. Erityisen urheilullista fiilistä on silti turha odottaa – se ei jotenkin sovikaan auton luonteeseen. NX on herraskainen matkantaittaja.

Lue lisää: Ensitesti: Lexus ES:ssä pieniä parannuksia – mutta mitä pitäisi ajatella sivupeilien korvaamisesta?

Pyöränkaarien yhteyteen sommiteltujen pullistumien ansiosta NX:llä on peräpäässään muhkeat, atleettiset pakarat. Tavaratila on kooltaan hyvää keskitasoa, mutta matalahko. Välipohjan alle saa latauskaapelit piiloon.

Lue lisää: Korealainen tulokas haastaa edustusauto­luokassa sekä kovan saksalaiskolmikon että Volvon – lue koeajoraportti

Tekniikka Lexus NX 450h + AWD Executive Moottori R4, 2 487 cm³, 136 kW (185 hv)/6 000 r/min, 227 Nm/3 200–3 700 r/min Sähkömoottorit 174 kW (236 hv), 391 Nm Järjestelmän yhteisteho 225 kW (306 hv) Ajoakuston kapasiteetti 18,1 kWh (brutto) Latausaika 3 h (6,6 kW) Suorituskyky 0–100 km/h 6,3 s, huippunopeus 180 km/h Kulutus 1,0 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 22 g/km Voimansiirto A, neliveto Mitat p 4 660, l 1 865, k 1640 mm, akseliväli 2 690 mm, omamassa 2 050 kg, tavaratila 545–1 436 l, tankki 55 l Hinta 70 357 euroa Kiitämme Reilunmittaista sähköajoa Laatuvaikutelmaa Moitimme Pikalatausmahdollisuuden puuttumista Hintaluokkaan nähden runsasta rengasmelua

Lue lisää: Japanilainen autonvalmistaja myönsi, että merkin keulailme karkottaa asiakkaita – ”Kuin Darth Vader”