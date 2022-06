Koeajo: BMW i4 M50 on maukas tapaus ja vieläpä hinnoiteltu houkuttelevasti

Koeajo: BMW:n M-osaston luoma täyssähköauto on maukas tapaus.

BMW M on lähes synonyymi katulaillisille urheiluautoille. Motorsport-sanaa tarkoittava M-kirjain takaa auton suorituskykyyn vaikuttavien osa-alueiden modifioinnin, mutta teholla ja erottautumisella on myös hintansa. Se on korkea.

Haaveita ei kannata kuitenkaan heittää nurkkaan. Suomalaisen verotuskäytännön ansiosta M-merkinnällä varustettu auto on nyt yllättävän lähellä hintaa, jolla yleensä hankitaan ylemmän keskiluokan järkeviä perheautoja.

Toki lähtöhinta 69 140 euroa on paljon rahaa, mutta lähin vertailukohta polttomoottorimaailmasta BMW M440i XDrive Gran Coupé maksaa 88 160 euroa ja on varustettu huomattavasti vähemmillä tehoilla (275 kW / 374 hv).

i4 M50:n vastaavaa tehoa haettaessa löytyy BMW M4 Competition Coupé (375 kW/510 hv), joka maksaakin jo yli 140 000 euroa.

Sivuprofiili antaa menevän vaikutelman. Akseliväli on pitkä, 2,856 metriä, mutta takana istuvien jalkatilat eivät ole kummoiset.

Ikään kuin perässä olisi pakoputkien ulostulot. Ei, silkkaa silmänlumetta.

Onko BMW M-osaston sähköauto aito M vai ei? Tätä ehti kysyä kaksi auton viereen pysähtynyttä henkilöä kolmen vuorokauden aikana.

Kysymystä voi lähestyä kahdesta suunnasta. Vanhan liiton M-fanit jäävät varmasti kaipaamaan rivikuutosen jytinää. Toisaalta hiljainen kulku yhdistettynä hurjiin voimavaroihin tarjoaa miellyttävän, keskustelua herättävän ristiriidan.

Keskikonsoli on ratkaistu samaan tapaan kuin BMW:n viime aikojen polttomoottorimalleissa.

Jos keinotekoiset äänet viehättävät, Iconic Sounds Electric -järjestelmä eli mallikohtaiseksi räätälöity äänimaailma reagoi voimapolkimen painallukseen. Hauskaa ainakin hetken verran.

Kulutus pysyi leppeässä kesäsäässä hyvin maltillisena.

Mittaristo ei paljon poikkea polttomoottori-BMW:n vastaavasta.

Nelossarjan Gran Coupén pohjalle rakennettu sähköauto tuntuu oikealta sähköautolta, vaikka lattian keskikyhmy muistuttaa fossiilimaailmasta. Myös peräpäässä pakoputkien ulostuloja markkeeraavat kolot viittaavat perimään.

Valmistajan mukaan i4 M50 yhdistää coupén eleganssin neliovisten mallien käytännöllisyyteen ja toiminnallisuuteen. Jos uskoo tuota valmistajan mainoslausetta, niin kokeilematta ovat jääneet takaistuimen tilat. Hiukan naftiksi jäävät, vaikkei M-osaston autosta taksiluokan jalka- ja pääntiloja voi odottaakaan. Varsin tilava tavaratila puhuu tosin käytännöllisyyden puolesta.

Parhaimmillaan i4 M50 on vauhdikkaassa pitkän matkan ajossa. Etuistuimet ovat huippuluokkaa. Säädöt riittänevät jokaiselle vartalomallille.

Vaikuttavat tekniset arvot voi todentaa oikeassa elämässä. Auto on nelivetoinen. Oletusarvoisesti takapyörät vetävät, kunnes auto tunnistaa tarpeen kytkeä etuakselille asennetun moottorin. Sport Boost -toiminto ottaa käyttöön maksimitehon ja maksimiväännön (795 newtonmetriä) samanaikaisesti ilman sutimista: 3,9 sekunnin kiihtyvyys nollasta sataan on kokeilun arvoinen ominaisuus, mutta vähemmälläkin pärjää. Vaikuttavampaa on oikeastaan dynaaminen eteneminen ja ohitustilanteissa turvallisuutta luova välitön reagointi kuljettajan toiveisiin.

Etuistuimet ovat erinomaiset.

Lue lisää: IS Berliinissä: Tässä on BMW:n nopein ja tehokkain sähköauto – ”Ihan toista maata”

Vastapainona on ajoakun myötä kasvanut massa. Se tuntuu varsinkin jyrkistä käännöksistä kiihdytettäessä, jolloin tulee katsottua, mahtoiko ajomoodeissa ekoasetus kytkeytyä päälle.

Akun koko 80,7 kWh (netto) on riittävä jopa yli 500 kilometrin ajoon yhdellä latauksella. Auton dna:n mukainen vauhdikas ajaminen moottoritiellä luonnollisesti vähentää nopeasti toimintamatkaa. DC-latauksella (200 kW, 10–80 prosenttia) matka jatkuu 31 minuutin jälkeen. Kotiseinään asennetusta latauslaitteesta (11 kW) akku täytyy liki tyhjästä täyteen hiukan yli kahdeksassa tunnissa.

Lue lisää: Suomalaiset panivat automerkit arvo­järjestykseen – laadukkaimmat, turvallisimmat, ali­arvostetuimmat...

Tavaratilaa löytyy 470 litran verran. Keulassa ei ole tilaa esimerkiksi latauskaapeleille.

Ei muuta kuin yöunien jälkeen uudelleen matkaan tarkastelemaan, kuinka korkealla bensiinin hinta on nyt noteerattu. Muutamien eurojen latauksen hinnalla voi huoletta harrastaa hupiajoa. Vielä kun alustan toiminta vastaa korkealla asetettuja odotuksia ja ohjaus on miellyttävämpi kuin muutamissa saman firman vimeaikaisissa tuotteissa, niin kyllä kelpaa!

Lue lisää: Koeajossa moderni dieselauto BMW 520d A xDrive MHEV – neliveto kaupan päälle, tavallisista avustimista pitää maksaa tonnikaupalla