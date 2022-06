Citroën C5 Aircross nuoreni silmissä: Mukavuus yhä läsnä, mutta missä neliveto ja menohalut?

Ensitesti: Citroën C5 Aircross nuorentui meikkauksessa.

Nizza

Citroën C5 Aircross oli jo siinä iässä, että jotain piti tehdä. Jotain ranskalaistehtaalla tehtiinkin, mutta ei paljon. Tärkeintä tämän auton kohdalla on, että mukavuus säilyy ennallaan, ellei jopa parane.

Mallin ensimmäinen tuoreutus saadaan Suomeen kuluvan kesän aikana. Muutokset ovat enimmäkseen kosmetiikkaa, eikä C5 Aircross ole perustaltaan muuttunut pätkääkään.

Tämä on hieman harmillista, sillä faceliftin yhteydessä olisi ollut hyvä tilaisuus korjata auton paria pientä puutetta. Nyt perusrakenne, akseliväli, päämitat ja tekniikka ovat kuitenkin vanhoja tuttuja. Tilantarjonta on ennallaan. Asiat ovat tässä suhteessa mukavasti mallillaan, mutta takajalkatilat jäävät korkeintaan keskinkertaisiksi.

Uutta C5 Aircrossissa on keulan muotoilu, johon on tuotu uudenlaista täsmällisyyttä. Ajovalojen ja etumaskin korostelinjat leijuvat nyt yhtenäisinä yli keulan, ja sen alaosan ilmanottoaukot toimivat nyt aiempaa paremmin. Aerodynamiikkaa on siis parannettu. Takana led-takavalot ovat nyt erottuvammin muotoillut 3D-tyyliin.

Mitoiltaan C5 Aircross on ennallaan. Vetotöihinkin pistokehybridi suostuu: suurin jarrullinen vetopaino on 1 300 kiloa.

Tekniikaksi hinnaston alkupäästä voi valita joko 130-heppaisen bensiinin tai saman tehoisen dieselin, jotka molemmat ovat automaatteja. Manuaalivaihteistoja ei tähän autoon enää saakaan.

Kiinnostavin versio on nykyisin pistokehybridi, jonka hinnat alkavat nyt 46 546 eurosta. Tällä rahalla saa 225-heppaisen perheauton, jonka mukavuus tien päällä on omaa luokkaansa – ainakin tässä hintaluokassa.

C5 Aircrossin ohjaamossa viihtyvyyttä lisääviä ominaisuuksia ovat hyvät istuimet ja toimiva kognitiivinen ergonomia.

Sisältä löytyy uusi keskikonsoli. Suurennettu kosketusnäyttö on sijoiteltu aiempaa paremmin. Näyttö on nyt toiseksi alimmasta Feel Pack -varustetasosta alkaen kymmentuumainen (pistokehybrideissä aina), sijoitettu ilmasuulakkeiden yläpuolelle ja käännetty aavistuksen oikeaan suuntaan – kohti kuljettajaa.

Ohjaamoergonomia on nyt siis hivenen parantunut, mikä lisää Citroënilla tärkeää mukavuustuntumaa. Tienpintojen epätasaisuuksien vaimennus on C5 Aircrossissa toteutettu teknisesti valtavirrasta poikkeavin heilahduksenvaimentimin. Mukavasta jousituksesta huolimatta liiallista lullaamista ei esiinny.

Värikosketusnäyttö on sijoitettu nyt ylemmäs, ja pistokehybrideissä se on aina kymmentuumainen.

Keskikonsoli on pantu uusiksi.

Ajettavuus on ennallaan. C5 Aircrossilla ajaa mielellään pidemmänkin siivun rasittumatta, sillä matkustamo pysyy hiljaisena suuremmissakin vauhdeissa, eikä autoa tarvitse paimennella ajosuunnassa. Ohjaus palauttaa aktiivisesti ja pyörien suunta on helppo hahmottaa. Ohjaustuntumasta jää kaipaamaan vain parempaa herkkyyttä.

Toinen kysymys sitten on, kaivataanko edes tällaisessa autossa erityisen herkkää ohjaustuntumaa? Auto suoriutuu ihan hyvin myös mutkateillä, vaikka kori kallisteleekin jonkin verran.

Kaupungissa C5 Aircross tuntuu hieman kömpelöltä korin leveyden ja korkeuden vuoksi. Uudistetut mukavuusistuimet tuntuivat ensitestillä onnistuneilta, mutta viilennystoimintoa tai reisituen pituuden säätöä niihin ei saa edes rahalla: tässä Sitikalla olisi kyllä parannuksen paikka.

Takaistuimella saattaa jalkatilojen osalta tulla ahdasta, vaikka etuistuimet eivät olisi edes taaimmassa asennossaan.

Ranskalaistehdas on itsepintaisesti lisäksi sitä mieltä, ettei tällainen mukavuus-SUV tarvitse nelivetoa. Se on outoa, sillä hybriditekniikan avulla neliveto olisi kohtalaisen helppo toteuttaa.

Lue lisää: Koeajossa Citroën C5 Aircross Plug-In-Hybrid – ”Millaista mukavuutta tämä pehmeän­pyöreäksi muotoiltu sämpylä tarjoakaan!”

Sitikan tuttu pistokehybriditekniikka tuottaa rutkasti tehoa ja vääntöä, mutta jostain syystä auto ei tunnu 225-heppaiselta. Kiihtyvyys on vain keskinkertaista, vaikka huippunopeus onkin varmasti useimmille riittävä. Kääntöpuolella auton kulutus pysyy kohtalaisesti aisoissa, ja hyvä uutinen sen on, että sähköajoa tällä plugarilla taittuu nyt WLTP-normitettuna 10 prosenttia entistä enemmän, eli 55 kilometriä. Suunta on oikea.

Lue lisää: Ison kissan paluu – ensitestissä uusi Citroën C5X

Takaistuimella saattaa jalkatilojen osalta tulla ahdasta, vaikka etuistuimet eivät olisi edes taaimmassa asennossaan.