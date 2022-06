Liikennekuolemat ovat monen tekijän summa, mutta yksi seikka on yli muiden

Liikenneturvallisuuden nollavision tavoite on kirjattu vuoteen 2050: kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.– Nollavisio eli nolla liikennekuolemaa on luonnollinen tavoite, koska jokainen kuolema on turha, ylikomisario Mikko Peltola sanoo.