– Sähköautoon investoiminen maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun ei tarvitse jatkuvasti käydä laittamassa satasia tankkiin! toteaa taksinkuljettaja Aleksejs Trofimovs.

Täyssähköisten taksiautojen määrä kasvaa Suomessa. Päästöttömyyden lisäksi bensiinin ja dieselin korkeat pumppuhinnat ovat selviä syitä muutokselle.

Tampereella sähköautolla asiakkaita kyyditsevä Aleksejs Trofimovs on Tampereella vielä pienoinen harvinaisuus. 02 Taksin tilausdatan mukaan huhtikuussa kaikista Tampereella ajetuista taksikyydeistä täyssähköautokyytien osuus oli neljä prosenttia, 02 Taksin tiedotteessa kerrotaan.

Teslalla ajava Trofimovs on huomannut, että asiakkaat ovat tosi kiinnostuneita sähkötakseista:

– Jos asiakkaat aiemmin kysyivät kaksi kysymystä, eli onko ollut paljon ajoa ja millainen sää on, niin nykyään he kommentoivat myös sitä, että he ovat sähköauton kyydissä. Asiakkaat kyselevät käyttökokemuksia, koska ovat itsekin harkitsemassa sähköauton hankkimista. Tärkeimmät kysymykset liittyvät auton ajettavuuteen ja sen lataamiseen.

– Itsellänikin oli aluksi ennakkoluuloja sähköautoja kohtaan, mutta kun pääsin töissä ajamaan Teslaa, niin ostin itsellenikin Volkswagenin sähköauton. Kun sen investoinnin sähköautoon kerran tekee, niin se maksaa itsensä takaisin, kun ei tarvitse jatkuvasti käydä laittamassa satasia tankkiin. Teslan akun lataaminen maksaa alle 10 euroa ja sillä ajaa parhaimmillaan 400–500 kilometriä. Auton lataaminen ei ole minkäänlainen ongelma, sillä Tampereella on pikalatauspisteitä ympäri kaupunkia, ja niitä on ihan kaikkialla Suomessa.

Sähköauton akun tyhjenemiseen vaikuttavat ajotavan lisäksi paljon myös sää- ja keliolosuhteet.

– Kylmyyden sietäminen on sähköautojen iso huono puoli ja se toivottavasti kehittyy tulevaisuudessa. Kahdenkymmenen asteen pakkasella akku kestää puolet vähemmän kuin kesällä. Yksityisautoilussa se ei ole niin iso ongelma, mutta taksille se saattaa olla. Kovilla pakkasilla on pakko ladata auto kesken työvuoron, vaikka normaalisti vuoron pärjää ilman latausta, Trofimovs sanoo.

Taksikalusto muuttuu sähköiseksi vähitellen. Sähkötakseina oli kesäkuun lopussa 2021 käytössä vain 64 sähkötaksia.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan taksiliikennekäytössä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 14 203 ajoneuvoa, joista täyssähköisiä autoja oli 297 yksilöä, Moottori-lehti kertoi viime maaliskuussa.

