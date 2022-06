Taloudellisen ajon mestari kumoaa yleisen harhaluulon bensan säästössä – ”Se on päinvastoin”

Polttoaineen hinta on ennätyksellisen korkealla. Onneksi bensalaskuun voi itse vaikuttaa.

Moni miettii nyt kuumeisesti, miten auton polttoaineessa voisi säästää. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus arvioi IS:lle maanantaina, että bensan hinta voi nousta Suomessa kolmeen euroon jo loppukesästä.

Kartturi Ari Parkkinen on oikea mies antamaan taloudellisen ajon säästövinkit. Hän on voittanut pariin kertaan EcoRunin Suomen Cupin.

EcoRun on autokilpailu, jossa vakioautoilla ajetaan annettu reitti liikennesääntöjä noudattaen niin, että polttoaineen kulutus on mahdollisimman vähäinen.

Parkkisen vinkeistä kertoi ensimmäisenä Yle.

Keskiviikkona 15. kesäkuuta Polttoaine.net-sivuston mukaan 98E-litra maksoi keskimäärin 2.678 euroa.

1. Omaksu ennakoiva ajotyyli

Tärkeintä taloudellisessa, polttoainetta säästävässä ajossa on Parkkisen mukaan ennakointi.

– Luet liikennettä etkä turhaan kiihdyttele. Ajat tasaisella nopeudella ja myötäilet ylä- ja alamäet.

Entäpä kun edessä oleva laskettelee rauhassa kohti punaisia valoja, jotta ei joutuisi kiihdyttämään valojen vaihtuessa? Miten silloin voi ennakoida omaa ajoaan?

– Jos takana oleva häiriintyy, hän todennäköisesti ajaa liian lähellä. Jätä reilusti väliä edellä olevaan. Silloin pumppausliike jää pois.

2. Kiihdytä ripeästi

Tärkeää on Parkkisen mukaan myös nopea kiihdytys haluttuun nopeuteen. ”Höyryveturikiihdytys” kannattaa unohtaa.

– Moni luulee, että köröttelyllä ja hitaalla kiihdyttämisellä pärjää, mutta se on päinvastoin. Esimerkiksi moottoritien rampilla ripeä kiihdytys ja se vaihde päälle, jolla pystyt ajamaan haluttua nopeutta.

– Moottoria pitää käyttää sen parhaalla hyötysuhdealueella. Se ei ole ihan mitään hiiviskelyä. Ripeä kiihdytys käyttää parasta hyötysuhdetta, hän lisää.

3.–4. Unohda liian isot vaihteet ja hurjastelu

Parkkinen sanoo, että taloudelliseen ajotapaan kuuluu myös välttää ylinopeutta ja ajaa oikeilla vaihteilla.

– Isoilla vaihteilla ”jyrryyttäminen” ei todellakaan ole taloudellisin tapa. Kaiken lisäksi se on huono myös moottorille ja vaihdelaatikolle.

5. Käytä harkiten vakionopeussäädintä

Vakionopeussäädin on Parkkisen mukaan periaatteessa hyvä keksintö, mutta ruuhkassa sitä ei voi käyttää eikä se muutenkaan ole aina taloudellisin vaihtoehto.

– Ja vakionopeussäädin ei ennakoi nousuja ja laskuja. Sen huono tapa on, että se kiilaa ylämäkeen. Alamäessä se taas jarruttelee, ettei mene ylinopeuden puolelle.

Tasaisella vakionopeuden säätö voi rentouttaa ajoa.

6. Huolehdi renkaista

Renkaat, joiden vierintävastus on A-luokkaa ja joiden ilmanpaineet ovat kunnossa, säästävät silkkaa rahaa.

– EcoRun -kisojen kokemuksemme on, että viisi, jopa 10 prosenttia kulutuksesta tulee renkaista: rengaspaineista, tyyppiominaisuuksista, siitä, kuinka paljon runko antaa periksi, kun sillä ajetaan.

Itse Parkkinen laittaa renkaiden paineet hieman yli.

– Kun valmistaja suosittama arvo on 2.5, pistän 2.7–2.8, jos auto ei tunnu kovalta ja kivireeltä. Jos rengas on kunnossa, se kestää kyllä tämän ja rullaa paremmin.

7. Älä aja turhaan kattoteline ja peräkärry kyydissä

Auton pakkaamisessa kannattaa huomioida myös ilman vastuksen merkitys polttoaineen kulutukselle.

– Jos katolla on suksiboxia ja pyörätelinettä, niin heti kun reissu on ohi, ne pois katolta. Ja takakontti mahdollisimman tasaiseksi. Jos auto on hirveän takapainoinen, sillä on huono ajaa.

Tavara kannattaa muutenkin pakata sisälle autoon, jos se vaan mahtuu.

– Se on valtava lisä, mikä tulee kuomullisesta peräkärrystä, kun se jarruttaa.

8. Valitse auto, joka kuluttaa vähemmän

Auton valinnalla voi myös vaikuttaa polttoaineen kulutukseen. Uudempi on säästeliäämpi, mutta merkitystä on myös auton muotoilulla.

– Tällä hetkellä ovat muotia katumaasturit. Katumaasturilla on korkea ”otsapinta-ala” eli korkea ilmanvastus. Se kuluttaa enemmän kuin linjakkaampi malli.

Parkkinen itse suunnittelee käytetyn sähköauton ostamista. Nykyisin hän myös kilpailee EcoRun-kilpailuissa BMW i3 -sähköautolla. Mutta ennen kuin haave omasta sähköautosta toteutuu, missä menee Parkkisen kipuraja polttoaineen hinnassa?

– Kun se kolmosella alkaa, se on kipeetä jo. Kyllä ajan edelleen, mutta suunnittelen enemmän.