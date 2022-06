Yksi konsti voi säästää bensa- ja dieselkuluissa helposti jopa satasia

Omia ajoja on voi tarkastella uudesta kulmasta pitämällä päiväkirjaa.

Hyvä suunnittelu ja erilaisten puoliturhien ajojen minimointi voi pienentää polttoainelaskua jopa huomattavasti.

Usein tällainen suunnittelu on kuitenkin helpommin sanottu kuin aidosti tehty, sillä arjessa ajoja ajetaan usein pikemminkin tunnepohjalta kuin todella systemaattiseen tietoon perustuen.

Vai osaatko eritellä jo lonkalta, paljonko kilometrejä kertyy kuukausitasolla esimerkiksi erilaisista kauppa- ja asiointireissuista ja paljonko vaikkapa harrastuksista ja työmatkoista?

Lue lisää: Nyt tätä menovettä saa 85 senttiä halvemmalla kuin bensiiniä – autoilijalle satojen eurojen säästö vuodessa

Usein vastaus ei ole ainakaan täydellinen, sillä kokonaisuuden avautuminen vaatii tyypillisesti dokumentoitua seurantaa.

Oman ajosuunnittelun avuksi voikin ottaa avuksi ajopäiväkirjan, eli jonkinlaisen paperin tai digitaalisen dokumentin, johon merkitsee kaikki ajonsa esimerkiksi kuukauden tai vähintäänkin muutaman viikon ajalta.

Kun ajot ovat ylhäällä, voi ajopäiväkirjasta löytyä hyvinkin potentiaalisia säästökohteita.

Toisaalta yhteenvedosta voi myös huomata, että kaikki ajomatkat eivät välttämättä käy aivan niin kalliiksi kuin ehkä ennakkoon tuli luultua.

Lue lisää: Bensiinin ja dieselin hinnat laskettiin Euroopan halvimmiksi – tuhannet ryntäsivät jonottamaan ja tankkaamaan

Esimerkiksi muutaman kilometrin mittaisen kerran viikossa ajetun työmatkan korvaaminen pyöräilyllä ei aina tuo niin isoa säästöä kuin moni äkkiseltään kuvittelee.

Toisaalta kilometrejä voi joistain ajoista kertyä paljonkin ajateltua reippaammin.

Esimerkiksi yksikin huonon suunnittelun vuoksi tarpeettomasti kuljettu pidempi matka tai vaikkapa pelkän tottumuksen vuoksi ajetut jokaviikkoiset ylimääräiset automarketreissut voivat tuottaa helposti kymmenien litrojen polttoainekulut.

Se on kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisen oma asia on lopulta arvioida, mikä itselle on turhaa ja mikä taas ei.

Lue lisää: Uudet tilastotiedot: Bensiinin ja dieselin litra­hinnat ovat nousseet Suomessa jo koko EU-alueen kalleimmiksi

Ajopäiväkirjametodia on käytetty joka tapauksessa jo pitkään ammattipuolella, jossa kuljetusyritykset pyrkivät optimoimaan kustannuksia ja kuljetussuoritteita muun muassa ajojärjestyksellä, turhaa tyhjäajoa välttämällä sekä maksimoimalla matkalla hoidettavien asioiden määrän.