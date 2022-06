Volkswagen tiivistää yhteistyötä ryhmittymään kuuluvien merkkien kanssa. Yksi esimerkki on se, että Škoda vastaa nyt seuraavan sukupolven Volkswagen Passatin ja Škoda Superbin kehityksestä.

Volkswagen Passat esiteltiin ensi kerran 1973. Sedan-mallin historian päätepiste on lähellä, mutta farmari pysyy edelleen tuotannossa.

Uusi Passat rakennetaan Slovakian Bratislavassa ensi vuodesta alkaen. Passatia on rakennettu pitkään Saksan Emdenissä, mutta siellä rakennetaan ID.4-mallia.

Tiivistynyttä yhteistyötä johtaa Thomas Schäfer, joka on äskettäin nimitetty Volkswagenin volyymimerkkien eli VW:n, Škodan, Seatin ja Cupran johtajaksi.

Schäferin vastuulla on tunnistaa erilaisia ​​alueita, joilla eri merkit voivat toimia paremmin yhdessä kuin tällä hetkellä tapahtuu, hän sanoi työstään saksalaisen Automobilwochen haastattelussa.

Volkswagen lanseeraa lähitulevaisuudessa sähköisen farmarimallin, jonka nimeksi on kaavailtu ID.7 Tourer. Sen lisäksi on todennäköistä, että mallinimi Passat elää vielä ainakin yhden mallisukupolven ajan. Nykyisen mallin tapaan se perustuu MQB-arkkitehtuuriin, joka on pikemmin sovitettu polttomoottoreihin ja pistokehybrideihin kuin sähkökäyttöön.

