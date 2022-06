Kiinalainen tila-auto koeajossa: Yksi istuin nyt vähemmän, mutta isommalla akulla ajaa kauemmas

Koeajo: Akun ja toimintamatkan kasvattaminen vei Maxus-tila-autosta yhden matkustajapaikan.

Kiinalaisen Maxus-henkilöautojen myynti alkoi Suomessa vuonna 2021 seitsemänpaikkaisella Euniq 5 -tila-autolla. Sen hinta jäi alle 50 000 euron, joten se oli 2 000 euron hankintatuen piirissä. Enää hintaraja ei käytännössä alitu, sillä 49 750 euron hintainen Euniq 5 on poistuva malli, kun taas koeajettu nykymalli maksaa 53 500 euroa.

Tälle vuodelle tehty facelift toi Euniq 5:een lukuisia parannuksia, mutta akun kapasiteetin kasvattamisesta seurannutta auton omamassan kasvua kompensoitiin karsimalla yksi matkustajapaikka. Seitsemänpaikkaisessa mallissa kantavuutta on matkustajapaikkaa kohti vaatimattomat 67 kiloa, mutta uudessa mallissa sitä on 20 kiloa enemmän.

Kuusipaikkaisen Euniq 5:n istumajärjestys on 2+2+2. Keskirivin kolmepaikkaisen penkin korvaaminen kahdella erillisistuimella muutti kulun takimmaisille penkeille: seitsemänpaikkaisessa on oikealla puolella eteenpäin liikkuva penkki, mutta uudessa mallissa taakse kuljetaan käyttämällä keski-istuinten edessä ja välissä olevia ”käytäviä”. Ratkaisu helpottaa varsinkin takatilasta poistumista, joka on kolmen penkkirivin autoissa yleensä melkoista könyämistä.

Edessä ja keskellä on rakenteeltaan samanlaiset penkit. Tyylikkään kaksiväristen nahkapenkkien nojat ja istuinosat antavat sivuttaistukea, ja pääntuet säätyvät riittävästi.

Keskellä on nyt samanlaiset istuimet kuin edessä. Kulku taakse tapahtuu penkkien välistä.

Keskipenkeissä on pieni pituussäätö, ja nojat saa kallistettua lepoasentoon. Isoista ovista on helppo kulkea, mutta penkit ovat sen verran alhaalla, että aikuisen kokoinen istuu polvet pystyssä ilman reisitukea. Kengät mahtuvat edessä olevan istuimen alle, eivätkä polvet ulotu etunojien koviin taustarakenteisiin.

Takimmaisilla penkeillä riittää tilaa jopa aikaihmisille, mutta pääntuet on mitoitettu pienemmille matkustajille.

Kahden hengen takapenkki on täysin muotoilematon. Jalka- ja kenkätilaa on yllättävän reilusti, ja myös pääntila riittää – pääntuet eivät kuitenkaan nouse riittävän ylös. Nojan kallistussäätö liikuttaa penkkiä pituussuunnassa. Tila-auto muuttuu takanojien kaadolla noin tuhannen litran tasapohjaisen tavaratilan antavaksi farkuksi.

Etupenkeissä on sähkösäädöt, mutta aavistuksen lyhyet istuinosat. Ratista puuttuva syvyyssyyssäätö saattaa hankaloittaa hyvän ajoasennon löytämistä.

Facelift näkyy etuistuinten välisessä tilassa. Ajosuunnanvalitsin on siirretty keskikonsolista ohjauspylvääseen, ja kaksitasoisen keskikonsolin yläosassa on nyt muun muassa mukitelineet ja langattoman latauksen alusta.

Ajosuunnanvalitsin siirtyi faceliftissä keskikonsolista ohjauspylvääseen ja samalla koko keskikonsoli laitettiin uusiksi.

Kojelaudan keskellä oleva leveä kosketusnäyttö on ennallaan, mutta ilmastoinnin kytkimet ja säätöpyörät on korvattu kosketusnäytöllä. Euniq 5:ssä on nyt samanlainen digitaalimittaristo kuin uudemmassa Euniq 6 -katumaasturissa.

Uusi digitaalimittaristo on selkeä, ja erilaista informaatiota löytyy kohtuullisesti.

Valmistusmaa ei tunnu tai näy Maxuksen sisustuksessa. Euniq 5:ssä on hyvä varustelu. Käytännössä ainoa lisävaruste on metalliväri. Kiinalaisuus kuitenkin kuuluu – tai paremminkin on kuulumatta – sillä Maxuksista puuttuu RDS-tekniikalla varustettu radio. Näyttävän näköisen multimediajärjestelmän FM-radio ei siis näytä kuunneltavan kanavan tietoja eikä etsi automaattisesti saman kanavan vahvinta taajuutta.

Erilaisia ajoavustimia on kiitettävästi, mutta tekniikan vajavaisuus ilmenee jopa vaaralliseksi luokiteltavalla tavalla adaptiivisen vakionopeudensäätimen toiminnassa. Pelkästään kameraan perustuva nopeudensäädin ei erota edessä olevan kohteen liikkumissuuntaa, joten Maxus jarruttaa voimakkaasti, kun ohittaja siirtyy auton eteen. Tällaiset yllättävät jarrutukset ja verkkaiset nopeuden nostot synnyttävät ärtymystä kuljettajan lisäksi myös kanssa-autoilijoissa, ja ne lisäävät peräänajojen riskiä.

Käytettävyyden kannalta merkittävä parannus on akun nettokapasiteetin kasvattaminen 52,5:stä 70 kilowattituntiin. Vanhasta akusta poiketen tässä myös Euniq 6:ssa käytettävässä akussa on nestekierto, joka mahdollistaa akun lämmittämisen ja jäähdyttämisen ladattaessa ja ajettaessa, mutta ei esilämmittämisen latausta varten.

Nelipaikkaisena tavaratilaa on reilusti. Tavaratilaa ei ole varustettu suojapeitteellä.

Isomman virtavaraston ansiosta Euniq 5:n normin mukainen toimintamatka kasvoi lähemmäs sata kilometriä ja on nyt 345 km. Kaupunkiajossa malli luvataan kulkevan täydellä akulla jopa 420 km. Tehdas ei ilmoita autolle kulutuslukemia, mutta keväisissä alle kymmenen asteen lämpötiloissa se oli luokkaa 20–25 kWh/100 km. Auto ilmoitti parhaimmillaan noin 340 km:n toimintamatkan, ja suuremmin yrittämättä lämpimillä keleillä pääsee helposti yli 300 kilometriin.

Sähkötoimisella takaluukulla varustetun pystyperäisen tila-auton ulkonäkö poikkeaa massasta. Takaluukussa oleva tekstilogo kertoo, että Maxus on osa suurta kiinalaista SAIC Motor -konsernia.

Myös latauksen suhteen tietoa on tarjolla niukasti. Hitaalla 1-vaihelatauksella akku täyttyy noin kymmenessä tunnissa, ja pikalatauksen kerrotaan hoituvan 60 kW:lla 30:stä 80 prosenttiin 35 minuutissa. Jos päivittäiset ajoit ovat kohtuullisia, tästä ei sinänsä ole mitään ongelmaa. Jarrutusenergian talteenotolle on kolme tasoa, mutta yhden polkimen ajoa Maxus ei mahdollista.

Tuuliherkkyyttä lukuun ottamatta Euniq 5:n ajettavuudessa ei ole erityistä huomautettavaa. Ohjauksen luonteeseen tottuu varmasti helpommin kuin adaptiivisen vakionopeudensäätimen toimintaan.

Etusäleiköissä on erikoinen nystyrärakenne. Latausluukun kannen kesto arveluttaa.

Tekniikka Maxus Euniq 5 Grand Wagon (6P) MOOTTORI sähkömoottori 130 kW (177 hv), 310 Nm SUORITUSKYKY 0–100 ei ilm., huippunopeus 160 km/h KULUTUS ei ilmoitettu CO2-PÄÄSTÖT 0 g/km TOIMINTAMATKA 345 km AJOAKKU litiumioni 70 kWh (netto), sisäinen laturi 7,4 kW LATAUSNOPEUS n. 10 h (7,4 kW, 1-vaihe), 35 min (pikalataus 60 kW 30–80 %) VOIMANSIIRTO A, etuveto MITAT p 4 825, l 1 825, k 1 800 mm, akseliväli 2 800 mm, maavara 160 mm, omamassa 1 880 kg, kokonaismassa 2 351 kg, vetomassa 400/400 kg, tavaratila 425–1 000 l HINTA 53 500 euroa Kiitämme Kohtuullista sähkön kulutusta Sisätilojen näyttävyyttä ja väljyyttä Viiden vuoden takuuta Moitimme RDS-radion puuttumista Adaptiivisen vakionopeudensäätimen toimintaa Ratin syvyyssäädön puuttumista

