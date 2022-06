Ensitesti: Nissan kasvattaa sähköistettyä valikoimaansa sijoittamalla Jukeen Renault Cliosta tutun voimalinjan – ja paketti toimii!

Krakova, Puola

Nissan Juke oli vuonna 2010 markkinoille tullessaan yksi ensimmäisistä kompakteista katumaastureista. Sen rohkeat muodot olivat kerrassaan piristävät, minkä takia ensimmäinen Juke pysyi markkinoilla melkein kymmenen vuotta lähes samanlaisena.

Kolme vuotta sitten oli toisen mallisukupolven vuoro, josta tuli vähän aiempaa kookkaampi ja jyhkeämpi. Alkuperäistä jopa vähän hämmentävää ilmettä on edelleen jäljellä, siihen on kuitenkin liitetty Nissanin uutta keulan muotoilua. Tähän saakka konepellin alle sai vain kolmesylinterisen yksilitraisen moottorin, mutta nyt otetaan harppaus kohti sähköistä aikakautta.

Hybrid-merkki takaluukun oikeassa alakulmassa on perästä katsottuna ainoa ero tavalliseen Jukeen verrattuna.

Askel sähköistettyyn voimalinjaan oli helppo, sillä Juke jakaa perusrakenteensa Renault Capturin ja Clion kanssa. Molempiin saa mielenkiintoisen sähköä bensiinin apuna käyttävän voimalinjan. Capturista löytyy lataushybridi ja Cliosta tavallinen ”itselataava”. Nähtävästi haluttiin välttää suoraa kilpailua Nissan Juken ja Renault Capturin välillä, joten Juke on nyt sitten hybridi.

Kokonaisuus on mielenkiintoinen, ja on myös hauskaa, miten eri tavalla kaksi valmistajaa sen esittelee. Renault nimittäin kertoo autossa olevan vapaasti hengittävä 1,6-litrainen bensiinimoottori ja kaksi sähkömoottoria. Nissanissa sen sijaan on vain yksi sähkömoottori. He eivät pidä 15 kilowatin tehoista starttigeneraattoria sähkömoottorina, koska sen antamia kilowatteja ei lasketa kokonaistehoon.

Oli miten oli, uusi voimalinja sopii mainiosti Jukeen. Huonojakin puolia toki on, sillä omamassa kasvaa yli sata kiloa ja tavaratila pienenee melkoisesti tavaratilan alle sijoitetun akun takia. Kaikki muu onkin sitten parannusta polttomoottoriseen verrattuna.

Liikkeelle lähdetään aina sähköllä ja vaihteet vaihtuvat melko huomaamattomasti. Mistään silkinpehmeästä toiminnasta ei ole kysymys, tai sitten tarvittaisiin parempi äänieristys. Lisäksi välillä toivoisi, että automatiikka ottaisi käyttöön suuremman vaihteen.

Mittaristo ja vaihteensiirto auttavat tunnistamaan, että Jukessa on myös sähkömoottori.

Tuo tosin häiritsee vain polttomoottorin ollessa käytössä, jota yrittää välttää mahdollisimman pitkään. Moottori nimittäin käy sen verran karkeasti, että sähkömoottoriajon äänettömyys on paljon nautinnollisempaa. Kun asian tarkoituksellisuudesta kysyi Nissanin edustajilta, sai vastaukseksi merkitsevän hymyn. Mielenkiintoinen tapa kannustaa taloudellisempaan ajoon ja polttoaineen säästöön.

Mikäli bensiinimoottorin ääntely ei häiritse, kaasupolkimen syvemmälle painamalla kiihtyvyys on kohtuullisen hyvä. Nollasta sataan kymmenessä sekunnissa ei ole vielä urheilullinen suoritus, mutta aivan riittävä. Etenkin kun kasvaneesta tehosta ja paremmasta suorituskyvystä huolimatta kulutus on pudonnut liki litran sadalla kilometrillä.

Virallinen kulutus on vähän yli viisi litraa ja vastaava hiilidioksidipäästö on 20 g/km alhaisempi kuin automaattivaihteistolla varustetulla bensiinimoottorisella Jukella. Eikä kulutus ole tuulesta temmattu, vaan koeajossa pääsi helposti sen suuremmin yrittämättä reilusti pienempään lukemaan.

Ajettavuudeltaan Nissan Jukea voisi kuvailla vaivattomaksi. Puolalaiset tiet olivat pinnaltaan hyvin suomalaistyylisiä eli osin aika karmeita. On vaatinut melkoista kansalaisrohkeutta viedä uuden automallin koeajo sellaisille pinnoille. Joitain röykkyjä lukuun ottamatta Juke selvisi koettelemuksesta varsin hyvin. Pahimmat kaarteissa olleet poikittaissaumat tosin vähän muuttivat auton kulkusuuntaa. Hyviin puoliin Juke Hybridissä kuuluu luonteva jarrutustuntuma.

Konepellin alta löytyy oransseja varoittavia saarekkeita, jotka paljastavat sähkön olevan bensiinimoottorin apuna.

Yhtenä syynä auton käytökseen ja lievästi täristävään jousitukseen oli autojen rengastus. Ajoin sekä N-Connecta- että Tekna-varusteisella autolla joissa molemmissa oli 225/45 R 19 -renkaat. Vahva suositus on valita Jukeen 17-tuumaiset pyörät, vaikka ulkonäkö saattaa vähän kärsiä. Mukavuus paranee ja bensaakin kuluu vähemmän.

Juke Hybrid saapuu Suomeen elokuussa. Sen arvioidaan nappaavan puolet mallisarjan myynnistä. Näin siitäkin huolimatta, että halvimpia varustetasoja ei Hybridiin ole saatavissa, vaan hinnat alkaen -versiona on N-Connecta. Suomen hintoja ei ole vielä julkistettu, mutta Ruotsissa hybridi on noin 3 000 euroa vastaavaa automaattivaihteista bensiinimoottorista Jukea kalliimpi. Suomessa hintaeron pitäisi olla pienempi, sillä hybridin autovero on alhaisempi.

Koeajetuissa autoissa oli 19-tuumaiset pyörät, joilla on 45-sarjan renkaat. Hyvännäköiset, mutta jousitus on melkoisen täristävä.