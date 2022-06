Ministeriö valmistelee ajokortillisia kansalaisia koskevaa uutta velvoitetta

Valmisteilla olevan asetuksen mukaan, ”jos postitse toimitettavan ajokortin saajalla on ennestään ajokortti”, kansalaisen on tuhottava vanha kortti itse, annettavan ohjeistuksen mukaisesti. Aiemmin hävittämistoimenpiteen on suorittanut liikenteen turvallisuusvirasto Traficom.