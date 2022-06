Dieselautokin käy yhä käytettynä kaupaksi, mutta hintataso ei ole enää entisensä.

Dieselautojen kysyntä on laskenut viime kuukausina merkittävästi, mikä näkyy nyt myös käytettyjen dieseleiden hinnoissa.

Tilannekuva vahvistui Ilta-Sanomien soittokierroksella, jossa tarjosimme käytettyjä autoja ostaville kauppiaille kahta erilaista alemman keskikokoluokan dieselmoottorista henkilöautoa sekä kysyimme dieselautojen kysynnästä ja tarjonnasta myös yleisemmin.

Ostettaviksi tarjotuista autoista toinen oli kolmen ja toinen viiden vuoden ikäinen ja kummankin pyyntihinnat Nettiauto-palvelussa lähtivät noin 15 000 eurosta. Molemmat tapaukset edustivat myös suosittuja, varsin ongelmattomiksi tunnustettuja merkkejä sekä malleja, ja autoista toinen oli vieläpä nelivetoinen.

Lopputuloksena oli, että käytetyt henkilödieselit käyvät kyllä yhä kaupaksi, mutta eivät enää entisiin hintoihin.

– Vajaa vuosi sitten olisin sanonut vastaavasta tuon 15 000 euroa tai ehkä hiukan alle. Nyt voisin maksaa 6 000-7 000 euroa, yksi haastatelluista totesi.

Kysymykseen siitä, miten Nettiautossa pyyntihinnaltaan 15 000-18 000 euron auto on kauppiaalle enää reilusti alle puolen arvoinen, sama henkilö jatkoi:

– Nettiauto on yksi toiveiden tynnyri. Hintana voi pyytää mitä vaan, mutta tuohon rahaan ne (IS:n tarjoamat dieselautot) eivät ainakaan meiltä yksinkertaisesti enää liiku.

Toinen kauppiaista paljasti, että asiakkaat tuovat nyt vaihtoon selvästi uudempia ja kalliimpia dieseleitä kuin vielä puoli vuotta sitten. Tyypillisesti tällainen dieselhenkilöauto halutaan vaihtaa bensiini- tai hybridiautoon.

– Meille tulee selkeästi jo (dieselmoottorisia) autoja, joita olisi aiemmin pidetty pidempään. Esimerkiksi dieseltakseja, joita vaihdetaan (bensiinimoottorisiin) lataushybrideihin.

Kolmas ammattiostaja kertoi työnantajansa pistäneen dieselautojen ostamisen kokonaan poikki, erikoistapauksia lukuun ottamatta.

– Sanotaan nyt suoraan, että tuollaiset (IS:n vaihtoon ehdottamat autot) on vaikea myydä voitolla eteenpäin. Emme lähtökohtaisesti osta dieseleitä suoralla kaupalla enää ollenkaan. Vain pakettiautot ja maasturit ovat poikkeus.

Neljännessä liikkeessä kauppiaan vastaus oli suunnilleen sama:

– Myyjiä olisi, ostajia ei. Joitain tapauksia tietysti on, mutta heillä on myös valinnanvaraa ja mahdollisuus tingata. Jonkinlainen uusi ilmiö on, että (meillä myynnissä olleista/olevista) dieselautoista on tullut entistä useammin todella matalia ostotarjouksia.

Kyseinen kauppias kertoi dieselautojen myynnin tippuneen sitten vuoden alun jo yli puolella.

– Eikä se osuus ollut silloin alunperinkään enää kovin suuri.

Kaikki kauppiaat vahvistivat kuitenkin dieseleistä yhä suurestikin kiinnostuneiden ostajien olemassaolon:

– Eivät dieselautoilijat mihinkään ole sinänsä kadonneet. Enemmän ajavia ja heitä, jotka tarvitsevat sen kokoluokan auton, jossa bensa tai sähkö ei ole mahdollista, löytyy yhä. Sieltä dieselostajia löytyy.

Aivan itsestään selvä ilmiö käytettyjen dieselautojen halpeneminen ei kuitenkaan ole, sillä merkki- ja mallikohtaiset erot ovat suuria.

Hyvin selvältä silti näyttää, että muun muassa kalliit pumppuhinnat näkyvät nyt myös hintatasossa.

– Entistä useampi on alkanut tinkiä. Dieselautojen huono julkisuuskuva ja kallis polttoaine vaikuttavat. Ja osa yrittää tietysti käyttää tilannetta myös sumeilematta hyväksi.

Aivan heti dieselautojen ostajilta ei ainakaan ostettava ole loppumassa, sillä kaikkiaan Suomen rekisterissä on tällä hetkellä noin 746 000 dieselmoottorista henkilöautoa. Ja valtava määrä pakettiautoja vielä päälle.